        Haberler Gündem Güncel Van ve Bitlis'in kırsal bölgelerinde zorlu kış sürüyor | Son dakika haberleri

        Van ve Bitlis'in kırsal bölgelerinde zorlu kış şartlarıyla mücadele sürüyor

        Van ve Bitlis'te yüksek yerleşim yerlerinde yaşayanlar, nisan ayına rağmen zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor. Van'ın İpekyolu ilçesi kırsal Beşçatak Mahalle Muhtarı Abdullah Barioğlu, bu yıl kışın uzun ve sert geçtiğini belirterek, "Kışımız çok uzadı. Çiçekleri, yeşilliği beklerken kışımız geri geldi. Köyümüz bembeyaz" dedi

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 14:24 Güncelleme:
        Van ve Bitlis'te yüksek yerleşim yerlerinde, nisan ayına rağmen zorlu kış şartları sürüyor.

        Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı yüksek yerleşim yerlerinde halen kış yaşanıyor.

        Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu kırsal Beşçatak Mahallesi'nde yaşayanlar, nisan ayına rağmen zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor.

        Karla kaplı mahallede hayvancılık yaparak geçimini sağlayan besiciler, kar nedeniyle meraya çıkaramadıkları sürülerine ağıllarda bakıyor.

        Mahalle muhtarı Abdullah Barioğlu, bu yıl kışın uzun ve sert geçtiğini söyledi.

        Baharı ve güneşli günleri özlediklerini belirten Barioğlu, "Kışımız çok uzadı. Çiçekleri, yeşilliği beklerken kışımız geri geldi. Köyümüz bembeyaz. Hayvanlarımız içeride, daha yaylaya çıkaramadık. Köyümüz yaklaşık 2 bin 500 rakımda. Halen soba yakıyoruz" dedi.

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde de Süphan Dağı eteklerindeki bazı köylerde kış etkisini sürdürüyor.

        Beyaza bürünen Cihangir, Çankayayla, Dizdar, Harmantepe ve Karakol köylerinde yaşayanlar, zamanlarının büyük bölümünü kış şartlarıyla mücadele ederek geçiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!

        Kahramanmaraş'ta, Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenciyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin, 'Okul avcısı' anlamında bir tanımlama kullandığı ortaya çıktı. Vefat eden öğrencilerin öğretmeni, "Baba çocuk üzerinde etkili değildi. Hiç arkadaşı olmadı" dedi (İHA)

        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Barrack: S-400 konusu çözüme kavuşacak
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Sessizliğini bozdu
        Çatışmaları ortak
