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        Haberler Spor Voleybol Vanja Ivanovic Vakıfbank'ta!

        Vanja Ivanovic Vakıfbank'ta!

        Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, son olarak Korabelka forması giyen Sırp smaçör Vanja Ivanovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 16:21 Güncelleme:
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        Vanja Ivanovic, Vakıfbank'ta!

        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda Sırp smaçör Vanja Ivanovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

        Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre 21 yaşındaki milli voleybolcu, 2026-2027 sezonunda VakıfBank kadrosunda yer alacak.

        ZOK Leskovac 98, OK Zeleznicar ve Korabelka formalarını giyen Vanja, Sırbistan Ligi, Sırbistan Kupası ve Sırbistan Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

        Vanja, 2022'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda da Sırbistan Milli Takımı ile bronz madalya kazandı.

        Genç smaçör, kulübe verdiği röportajda hayali gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu kaydederek "VakıfBank formasını giymeyi dört gözle bekliyorum. Kupalar kazanmak ve şampiyonluklar elde etmek için buradayım. VakıfBank kazanmayı bilen bir kulüp. Ben de sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın bize inanmasını ve her zaman desteklemesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

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