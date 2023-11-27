Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem VAPUR-FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ? 27 Kasım 2023 İDO, BUDO ve Şehir Hatları seferleri iptal mi oldu, , ne zaman kadar iptal edildi?

        İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti! İşte 27 Kasım vapur ve feribot sefer iptalleri listesi!

        Olumsuz hava koşullarının etkisini göstermesiyle birlikte gözler iptal olan vapur ve feribot seferlerine çevrildi. Meteoroloji tarafından yayınlanan uyarıların ardından Marmara Bölgesi'nde İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de kuvvetli rüzgar, sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterdi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) fırtına nedeniyle seferlerin iptal edildiğini açıkladı. İşte İDO, BUDO ve Şehir Hatları 27 Kasım vapur ve feribot sefer iptalleri listesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 15:17 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İptal edilen vapur ve feribot seferleri listesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan sarı ve turuncu uyarıların ardından araştırılmaya başlandı. İstanbul başta olmak üzere batı bölgelerde etkisini gösteren fırtına ve sağanak yağışın ardından İDO, BUDO'dan son dakika iptal açıklamaları geldi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini açıklandı. İşte 27 Kasım Pazartesi iptal edilen feribot ve vapur seferleri sorgulama ekranı...

        2

        27 KASIM 2023 İDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?

        Kadıköy-Yenikapı-Bursa 12:35 Sefer İptali

        Bursa-Yenikapı-Kadıköy 15:30 Sefer İptali

        Bursa-Yenikapı-Kadıköy 12:00 Saat Değişikliği

        Bursa-Yenikapı-Kadıköy 18:30 Sefer İptali

        İDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        BUGÜN BUDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

        27.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

        27.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

        27.11.2023 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

        BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

        4

        İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

        İstanbul Şehir Hatları tarafından yayınlanan duyuru şu şekilde;

        "Değerli yolcularımız,

        Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

        Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda İskelesi uğraması

        Maltepe-Adalar

        5

        Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler yaşanabilmektedir.

        6

        Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan İskelesi uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır."

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        Yılın dolandırıcılık davası
        Yılın dolandırıcılık davası
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        Fenerbahçe: VAR kayıtları açıklansın!
        Fenerbahçe: VAR kayıtları açıklansın!
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        "Sigara, sosyal güvenlik sistemi üzerinde ağır yük oluşturuyor"
        "Sigara, sosyal güvenlik sistemi üzerinde ağır yük oluşturuyor"
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        "Son 20 yılda bu kuvvette bir fırtına esmedi!"
        "Son 20 yılda bu kuvvette bir fırtına esmedi!"
        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı