İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti! İşte 27 Kasım vapur ve feribot sefer iptalleri listesi!
Olumsuz hava koşullarının etkisini göstermesiyle birlikte gözler iptal olan vapur ve feribot seferlerine çevrildi. Meteoroloji tarafından yayınlanan uyarıların ardından Marmara Bölgesi'nde İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de kuvvetli rüzgar, sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterdi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) fırtına nedeniyle seferlerin iptal edildiğini açıkladı. İşte İDO, BUDO ve Şehir Hatları 27 Kasım vapur ve feribot sefer iptalleri listesi sorgulama...
İptal edilen vapur ve feribot seferleri listesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan sarı ve turuncu uyarıların ardından araştırılmaya başlandı. İstanbul başta olmak üzere batı bölgelerde etkisini gösteren fırtına ve sağanak yağışın ardından İDO, BUDO'dan son dakika iptal açıklamaları geldi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini açıklandı. İşte 27 Kasım Pazartesi iptal edilen feribot ve vapur seferleri sorgulama ekranı...
27 KASIM 2023 İDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 12:35 Sefer İptali
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 15:30 Sefer İptali
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 12:00 Saat Değişikliği
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 18:30 Sefer İptali
BUGÜN BUDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?
27.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
27.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
27.11.2023 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?
İstanbul Şehir Hatları tarafından yayınlanan duyuru şu şekilde;
"Değerli yolcularımız,
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda İskelesi uğraması
Maltepe-Adalar
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler yaşanabilmektedir.
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan İskelesi uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır."