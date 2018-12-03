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Hakem hocalarının ve kamuoyunun "Onyekuru'nun elle müdahelesi mi önce yoksa Necip'in Onyekuru'ya müdahalesi mi?" sorusunu tartıştıkları ve ikiye bölündükleri durumda VAR odasının, bu eylemlerin başlangıcından önce Onyekuru'nun rakibi Necip'e arkadan koluyla müdahele ederek faul yaptığını tespit ettiği ve bu nedenle penaltı iptalinin doğru bulunduğu öğrenildi.