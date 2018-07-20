Vard Haugesund - Egersunds maçı öncesi rakamlar

Vard Haugesund ve Egersunds , 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Norveç 2.Lig Grup 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Vard Haugesund 4 puanla 14. sırada, Egersunds 16 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Vard Haugesund, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Egersunds son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 229. İddaa'da Vard Haugesund kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Egersunds kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Vard Haugesund son hafta oynanan Fana maçında 2-1 kazandı.

Egersunds ise Hodd maçında 1-2 yenildi.

Vard Haugesund, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Vard Haugesund, kendi sahasında 6 gol attı, 9 gol yedi.

Egersunds , deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Egersunds , deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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