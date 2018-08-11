2 | 8

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, “En mutlu günümüz festival gibi olsun” fikrinden yola çıkarak en mutlu günlerini bir festivale dönüştürdü ve hem kendileri hem de konukları için ölümsüzleştirdi. Çift, İstanbul, Hollanda ve Almanya’dan gelen konuklarını iki gün boyunca Adrasan-Olimpos’ta ağırladı.