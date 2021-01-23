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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: 108 değil 108 bin kişi olsa ihraç ederiz

Habertürk'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, partisinden 108 kişinin istifa etmesiyle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: Bahsettiğiniz Vatan Partisi'nin HDP kapatılsın programına karşı çıktı. Türk Milletiyiz kavramı bizim için vazgeçilmez kavram. 108 değil 108 bin kişi 'Türk milletiyiz' kavramına karşı çıksın hiç farketmez, atarız.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: 108 değil 108 bin kişi olsa ihraç ederiz
HABERTURK.COM

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk TV'de Eren Eğilmez'in moderatörlüğünü yaptığı programda Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Cem Küçük ve Gökhan Hacır'ın sorularını yanıtladı.

Perinçek, partisinden 108 kişinin istifa edilmesiyle ilgili olarak sorulan bir soruya şu karşılığı verdi:

Türkiye'de en çok izlenen insan Doğu Perinçek. Vatan Partisi şu anda çığ gibi büyüyor. Mardin, Hakkari, Yüksekova, Aydın, Balıkesir Türkiye'nin her yerinde büyüyor. PKK'nın çatısı altında olan sol ile tabii ki karşı karşıyayız. Onlar niye beni benimsesin. Sizin bahsettiğiniz şahıslar da Vatan Partisi'nin 'HDP kapatılsın' programına karşı çıkan, Türk milletiyiz kavramını dışarı çıkartan Biden'in, PKK'nın, FETÖ'nün dostu olan şahıslar. 10 tanesi medyadan açıklama yaptı, partimize bağlıyız diye, 29 tanesi partiden ayrılmış insanlar, bir kısmı da hala konuşulan insanlar. Esas olarak partinin HDP kapatılsın tavrına karşı koyan insanlardır. Onlar partimiz için ayak bağı. Parti programına karşı olduğu için haysiyet kuruluna verip atarız. Türk milletiz kavramına karşı çıkmışlardır. Türk milleti olduğumuz için Kürdistan programını bozduk. Türk Milletiyiz kavramı bizim için vazgeçilmez kavram. 108 değil 108 bin kişi 'Türk milletiyiz' kavramına karşı çıksın hiç fark etmez, atarız. Burada partinin oybirliği kararı söz konusu. Vatan Partisi bu tür eğilimler çıktığı zaman onları eğitmeyi çalışır. En son 4-5 gün içinde 700 kişiyi topladım zum üzerinden. Benim karşıma sahte solu getirmeyin. Orada bizim duruşumuz son derece önemlidir. Ben 1968 gençlik hareketin lidereyim. Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar benim emrimdeki kişilerdir. Silahlı mücadele girişimi başlayınca, onların karşısına ben çıktım ama gene çıkarım.

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