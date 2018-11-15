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Van Gölü kurtarıldı
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Vatandaşların ihbarı Van Gölü'nü kirlenmekten kurtardı!

Van'da yaşanan trafik kazasında zift yüklü bir kamyon Van Gölü'ne devrildi. Sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyondan sızan zift vatandaşlar tarafından yetkililere bildirildi. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ziftin göle dağılmasını önledi

15.11.2018 - 14:45 | Güncelleme: DHA

Batman'dan Van'a gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 AJ 262 plakalı zift yüklü tanker, gece Edremit ilçesi çimento fabrikası yakınlarında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada hafif yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, tankerden dökülen zift Van Gölü'ne doğru akmaya başladı. Çevreden geçen duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı 10 kişilik ekip, hemen çalışmalara başlayarak ziftin göle dağılmasını önledi.

"VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili açıklamada bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Selçuk Doğru, titiz bir çalışma neticesinde olayın önüne geçtiklerini belirterek, ihbarı yapan vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Doğru, "Gece geç saatlerde Batman'dan ilimize zift taşıyan tanker maalesef Van Gölü sahiline yakın bir noktada kaza yapmış. Vatandaşlarımız tarafından, devrilen tankerden dökülen ziftin göle doğru aktığı ihbarı ile olay yerine ekiplerimizi sevk ettik. Ekiplerimiz süratle harekete geçerek ziftin göle dağılmasının önledi. Birçok özelliğiyle ülkemiz için önemli yere sahip olan Van Gölümüz, her birimizin sorumlulukları arasındadır. Bu sebeple, sahil temizlik ekiplerimizin göl temizliği ile ilgili çalışmalarının devam edeceğini ifade etmek istiyor, duyarlı vatandaşımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

 

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