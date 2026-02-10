Vatandaşlık maaşı hangi illerde başlayacak, kimler alabilecek? Vatandaşlık maaşı gelir modeli belli oldu mu?
Kamuoyunda gündeme gelen vatandaşlık maaşına ilişkin detaylar netleşiyor. Hükümetin çalışmaları hızla sürdürdüğü yeni düzenlemenin bu yıl içerisinde başlaması bekleniyor. Buna göre; seçilen illerde, hane gelirini belli bir seviyeye tamamlamak esas olup, herkese eşit ödeme yapılmayacak. İşte, şu ana kadar netleşen detaylarıyla vatandaşlık maaşı uygulaması
Vatandaşlık maaşı olarak da bilinen Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi için çalışmalar sürüyor. Son bilgilere göre; bu yıl içerisinde pilot bölgelerde başlayacak uygulama kapsamında Türkiye'nin her bir ili incelenecek ve ihtiyaç haritası çıkarılacak; böylece hangi bölgeye nasıl bir maddi destek sağlanabileceği saptanacak. Peki, vatandaşlık maaşı ödemeleri ne zaman başlayacak?
VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NETLEŞİYOR
Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dar gelirli ailelere yönelik Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi yani vatandaşlık maaşı için çalışmalar sürüyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 81 il tek tek mercek altına alınacak.
VATANDAŞLIK MAAŞI KRİTERLERİ NELER OLACAK?
Her bölgenin ayrı ayrı sosyoekonomik haritası çıkarılacak. Konut piyasasından iklim şartlarına, iş gücünden yaş dağılımına kadar birçok parametre incelenecek. Çıkarılan etki analizlerine bakılacak. Bölgelere göre dar gelirlilerin kira, gıda ve enerji gibi alanların hangilerinde desteğe ihtiyacı olduğu belirlenecek.
KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLECEK?
Her bölge için ortaya çıkacak ortalama gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Düşük oranda olan tek maaş ile geçinen çok kalabalık haneler de bu destek programından yararlanabilecek.
Destek verilecek hanelerdeki tek maaşlı çalışanın emekli ya da asgari ücretli olması şartı aranmayacak. Örneğin 5 çocuklu ve 60 bin geliri olan bir haneye de destek verilebilecek. Bölgenin ve hanenin şartları gözetilecek. Destekler nakit olarak hesaplara yatırılacak.
VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Vatandaşlık maaşına yönelik yasal düzenlemenin bu yıl içerisinde Meclise sunulması bekleniyor.
Daha önce konuya dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şunları söylemişti:
GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl (2026) başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz.
Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız.