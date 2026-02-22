Vatandaşlık maaşı nedir, uygulama ne zaman başlayacak, kimleri kapsayacak? İşte Vatandaşlık maaşına dair tüm detaylar
Kamuoyunda uzun süredir gündemde yer alan vatandaşlık maaşıyla ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Hükümetin hazırlıklarını sürdürdüğü yeni düzenlemenin bu yıl içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Buna göre sistemin, belirlenecek pilot illerde hane gelirini belirli bir düzeye tamamlamayı hedefleyeceği; bu nedenle tüm vatandaşlara eşit miktarda ödeme yapılmasının öngörülmediği ifade ediliyor. İşte, mevcut açıklamalar çerçevesinde vatandaşlık maaşı uygulamasında öne çıkan başlıklar…
Vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi’ne yönelik çalışmalar devam ediyor. Son paylaşılan bilgilere göre uygulamanın bu yıl içerisinde pilot bölgelerde devreye alınması planlanıyor. Program çerçevesinde Türkiye genelindeki iller detaylı biçimde analiz edilerek kapsamlı bir ihtiyaç haritası hazırlanacak; bu sayede hangi bölgeye hangi türde ve ne miktarda maddi destek verileceği netleştirilecek. Peki, vatandaşlık maaşı ödemeleri ne zaman başlayacak?
VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NETLEŞİYOR
Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dar gelirli ailelere yönelik Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi yani vatandaşlık maaşı için çalışmalar sürüyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 81 il tek tek mercek altına alınacak.
VATANDAŞLIK MAAŞI KRİTERLERİ NELER OLACAK?
Her bölgenin ayrı ayrı sosyoekonomik haritası çıkarılacak. Konut piyasasından iklim şartlarına, iş gücünden yaş dağılımına kadar birçok parametre incelenecek. Çıkarılan etki analizlerine bakılacak. Bölgelere göre dar gelirlilerin kira, gıda ve enerji gibi alanların hangilerinde desteğe ihtiyacı olduğu belirlenecek.
KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLECEK?
Her bölge için ortaya çıkacak ortalama gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Düşük oranda olan tek maaş ile geçinen çok kalabalık haneler de bu destek programından yararlanabilecek.
Destek verilecek hanelerdeki tek maaşlı çalışanın emekli ya da asgari ücretli olması şartı aranmayacak. Örneğin 5 çocuklu ve 60 bin geliri olan bir haneye de destek verilebilecek. Bölgenin ve hanenin şartları gözetilecek. Destekler nakit olarak hesaplara yatırılacak.
VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Vatandaşlık maaşına yönelik yasal düzenlemenin bu yıl içerisinde Meclise sunulması bekleniyor.
Daha önce konuya dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şunları söylemişti:
GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl (2026) başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz.
Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız.