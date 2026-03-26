Vatandaşlık maaşı uygulaması başlıyor! Kimler vatandaşlık maaşı alacak, ödeme takvimi belli oldu mu?
Dar gelirli vatandaşlara yönelik "vatandaşlık maaşı" olarak da bilinen Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi için hazırlık süreci sürüyor. Türkiye genelinde 81 ilin ekonomik yapısı göz önünde bulundurularak şekillendirilecek modelde, belirlenen gelir seviyesinin altında kalan hanelere kira, gıda ve enerji giderlerini karşılamaya yönelik nakdi destek verilmesi öngörülüyor. Söz konusu uygulamanın 2026 yılı içerisinde belirli illerde pilot olarak başlatılması, ardından 2027 itibarıyla ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor. Peki, vatandaşlık maaşı kimleri kapsayacak ve ödemeler ne zaman başlayacak?
Dar gelirli ailelere yönelik hayata geçirilmesi planlanan “vatandaşlık maaşı” uygulamasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi kapsamında oluşturulan modelde; hanelerin gelir düzeyi, demografik yapısı, istihdam durumu ve bulundukları bölgenin ekonomik koşulları gibi birçok kriterin birlikte değerlendirilmesi öngörülüyor. Buna göre, yaşadığı bölgedeki ortalama gelirin altında kalan hanelere düzenli nakdi destek sağlanması planlanırken, tek gelirle geçinen ve bakmakla yükümlü kişi sayısı fazla olan ailelerin de kapsama dahil edilebileceği belirtiliyor. Peki, vatandaşlık maaşı başvuru şartları netleşti mi, ödemelerin ne zaman başlaması planlanıyor?
VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NETLEŞİYOR
Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dar gelirli ailelere yönelik Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi yani vatandaşlık maaşı için çalışmalar sürüyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 81 il tek tek mercek altına alınacak.
KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLECEK?
Her bölgenin ayrı ayrı sosyoekonomik haritası çıkarılacak. Konut piyasasından iklim şartlarına, iş gücünden yaş dağılımına kadar birçok parametre incelenecek. Çıkarılan etki analizlerine bakılacak. Bölgelere göre dar gelirlilerin kira, gıda ve enerji gibi alanların hangilerinde desteğe ihtiyacı olduğu belirlenecek.
VATANDAŞLIK MAAŞI KRİTERLERİ BELLİ OLDU MU?
Her bölge için ortaya çıkacak ortalama gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Düşük oranda olan tek maaş ile geçinen çok kalabalık haneler de bu destek programından yararlanabilecek.
Destek verilecek hanelerdeki tek maaşlı çalışanın emekli ya da asgari ücretli olması şartı aranmayacak. Örneğin 5 çocuklu ve 60 bin geliri olan bir haneye de destek verilebilecek. Bölgenin ve hanenin şartları gözetilecek. Destekler nakit olarak hesaplara yatırılacak.
VATANDAŞLIK MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Vatandaşlık maaşına yönelik yasal düzenlemenin bu yıl içerisinde Meclise sunulması bekleniyor.
Daha önce konuya dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şunları söylemişti:
GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl (2026) başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz.
Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız.