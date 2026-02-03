Habertürk
        Vatandaşlık maaşı uygulaması detayları netleşiyor: Kimler vatandaşlık maaşı alabilecek, hangi illerde uygulama başlayacak?

        Vatandaşlık maaşı uygulaması detayları netleşiyor: Kimler vatandaşlık maaşı alabilecek?

        Vatandaşlık maaşı uygulaması kamuoyunun gündemine yerleşti. Pilot uygulama olarak belirli illerde başlatılması planlanan sistemle, ekonomik olarak dezavantajlı hanelere gelir desteği sağlanması hedefleniyor. Uygulamada herkese eşit bir ödeme yapılması yerine, hane halkının mevcut gelir düzeyi ve ihtiyaç durumuna göre farklı tutarlarda destek verilmesi planlanıyor. İşte, uygulamaya dair bilinen tüm detaylar

        Giriş: 03.02.2026 - 10:21 Güncelleme: 03.02.2026 - 10:21
        1

        Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak anılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin kapsamı ve uygulama esasları şekillenmeye başladı. Yıl içinde belirli illerde pilot olarak devreye alınması planlanan düzenleme, gelir seviyesi belirlenen sınırın altında olan haneleri hedefliyor. Uygulamada herkese aynı tutarın ödenmesi yerine, ailelerin mevcut gelirinin belirlenen eşik seviyeye tamamlanması esas olacak. Vatandaşlık maaşına dair tüm merak edilen başlıkları haberimizde derledik. İşte detaylar

        2

        VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Vatandaşlık maaşı hakkında konuşan Yılmaz şunları söyledi:

        "GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl (2026) başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz."

        Show TV haberine göre; uygulama Haziran ayında pilot illerde başlıyor.

        3

        KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLECEK?

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gelir tamamlayıcı aile destek modeliyle bütün sosyal destek sistemini entegre ettiklerini bildirerek, şöyle devam etti:

        "Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."

        4

        VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASINDA ÖDEME SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

        Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, yeni uygulamanın 'muhtaçlık kriteri' üzerinden şekilleneceğini ifade ediyor.

        Muhtaçlık kriteri; hane içindeki kişi başına net gelir, net asgari ücretin üçte birinden az ise hane halkının muhtaç durumda olmasını anlatan kavramı ifade ediyor.

        Kıvanç, bu sistemde herkese eşit miktarda ödeme yapılmayacağını bunun yerine hane gelirinin belli bir orana tamamlanacağını ifade etti.

        Vatandaşlık maaşı ile söz konusu kriteri karşılayan ailelere düzenli maddi destek sağlanacak. Show TV haberine göre; söz konusu maaştan, en düşük emekli aylığı alanlar da yararlanabilecek.

        5

        VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI HANGİ İLLERDE BAŞLAYACAK?

        Vatandaşlık maaşının başlayacağı pilot iller henüz açıklanmadı.

        Kıvanç, uygulamanın Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi deprem bölgelerinde başlayabileceğini ifade etti.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
