Vatandaşlık maaşında son durum nedir, ne zaman başlayacak, kimler alabilecek?
Son dönemde kamuoyunda yeniden tartışılmaya başlanan ve "vatandaşlık maaşı" olarak adlandırılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi, 2026 yılı itibarıyla hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, hane gelirinin belirlenen eşik değerin altında kalması durumunda devlet tarafından düzenli destek ödemesi yapılması planlanıyor. Uygulamanın kapsamı, kimleri kapsayacağı ve başvuru şartlarının netleşip netleşmediği ise merak ediliyor. Peki, vatandaşlık maaşından kimler yararlanabilecek ve sistem hangi kriterlere göre işleyecek?
Vatandaşlık maaşına ilişkin tartışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan konuya dair yeni bir açıklama geldi. Yılmaz, uygulamanın 2026 yılında pilot çalışma olarak başlatılacağını, elde edilecek sonuçların ardından ise kademeli şekilde ülke geneline yayılmasının hedeflendiğini belirtti. Açıklamanın ardından, destekten hangi kesimlerin yararlanabileceği ve kriterlerin nasıl belirleneceği yeniden gündeme geldi. Peki, vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Vatandaşlık maaşı hakkında konuşan Yılmaz şunları söyledi:
"GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz."
KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLECEK?
Yılmaz, gelir tamamlayıcı aile destek modeliyle bütün sosyal destek sistemini entegre ettiklerini bildirerek, şöyle devam etti:
"Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."
VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Vatandaşlık maaşı hakkında diğer detaylar henüz bilinmiyor. Yılmaz'ın açıklamalarına göre; vatandaşlık maaşı önce pilot bölgelerde ardından tüm Türkiye'de uygulanacak ve belirlenen gelirin altında kalan vatandaşlara verilecek.