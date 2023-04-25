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Haberler Gündem 3. Sayfa Vatandaştan meydan dayağı! Köpeğe istismardan tutuklandı! - Son dakika haberleri
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Vatandaştan meydan dayağı! Köpeğe istismardan tutuklandı!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, fırın çalışanı olduğu öğrenilen Kırgızistan uyruklu 37 yaşındaki Zafer Şukurcanov, köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile tutuklandı. Şukurcanov, gözaltına alınıncaya kadar vatandaşlar tarafından darp edildi

Vatandaştan meydan dayağı! Köpeğe istismardan tutuklandı! - Son dakika haberleri
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DHA

Ankara'da olay, 22 Nisan günü saat 16.00 sıralarında Çankaya'daki Maltepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan bir fırında meydana geldi.

Zafer Şukurcanov tutuklanarak cezaevine g&ouml;nderildi.
Zafer Şukurcanov tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KÖPEĞİ ZORLA FIRINA GÖTÜRDÜ

DHA'da yer alan habere göre Zafer Şukurcanov'un sokak köpeğini, kapalı olan fırına zorla götürdüğünü gören bir kişi, çevredekilere haber verdi.

VATANDAŞ TARAFINDAN YAKALANDI

Pek çok hayvan severin, fırının önüne gelmesi üzerine Şukurcanov kaçmaya çalıştı. Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, polise teslim edildi.

KÖPEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Veterinere götürülen köpeğin ise yaralandığı belirlendi. Gözaltına alınan Şukurcanov, emniyetteki işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"SICAK OLDUĞUNDAN ÇIPLAK YATIYORDUM'"

Şukurcanov mahkemede, "Yaklaşık 1 aydır fırında çalışıyorum. İş yerinin kapısı kapalı olduğu için un taşıdığımız bölmeden içeri girecektim. O esnada köpek bana koştu. Ben de beslemek için onu içeri attım. Sonrasında ben de içeri girdim. Bana sorduğunuz yaralanmalar bu esnada olmuş olabilir. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Sıcak olduğundan dolayı üstüm çıplak yatıyordum. Polisler geldiğinde giyindim" diye konuştu.

"CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞI AŞİKAR"

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, veterinerde köpekte yaralanma fark edildiğini söyledi. Tedavisinin sürdüğünü kaydeden Gürsoy, "Bu hayvanın cinsel saldırıya uğramış olduğu aşikâr. Bu gibi suçlarda cezaların caydırıcı olmasını çok önemsediğimizi söylemiştik. Cezaların caydırıcı olması, bu gibi eylemlerin önünü kesebilir" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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