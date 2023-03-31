Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, geçen çarşamba günü nefes darlığı şikayeti nedeniyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan Papa'nın durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bruni, Papa'nın klinik bulgularının iyiye gittiğini ve akşam yemeğinde hastanede kendisine yardımcı olan doktorlar, hemşireler, asistanlar ve jandarma personeliyle pizza yediğini belirterek, "Bu sabah kahvaltıdan sonra biraz gazete okudu ve işine geri döndü. Papa Hazretlerinin bu sabah yapılan son testlerin sonuçlarının ardından yarın Santa Marta'daki evine dönmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.