      Takipde Kalın!
        Vavacars'tan 2026'da büyüme hedefi - Otomobil Haberleri

        "Her sıfır otomobile karşılık 7 ikinci el otomobil satılıyor"

        VavaCars, 2025 yılında satış hacmini yüzde 30, gelir performansını yüzde 43 artırdığını bildirdi. Şirketin Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, "Zorlu ekonomik tabloya rağmen ikinci el otomotiv pazarı, Türkiye'deki yapısal gücünü korumayı başardı. Bugün Türkiye'de her 1 sıfır otomobile karşılık 7 ikinci el otomobil satılıyor. 2026 yılında hem işlem hacminde hem finansal performansta yüzde 35 büyüme hedefliyoruz" dedi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 10:59 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:59
        Vavacars'tan 2026'da büyüme hedefi
        Online ikinci el araç platformlarından VavaCars, 2025 yılı sonuçlarını açıkladı.

        Yapılan açıklamaya göre, şirket 2025 yılı boyunca toplam satış hacminde yüzde 30, gelir bazlı performansında ise yüzde 43 oranında büyüme kaydetti.

        VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, 2025 yılına dair değerlendirmesinde, "2025 yılı, ikinci el otomotiv pazarında güven ve şeffaflığın her zamankinden daha belirleyici olduğu bir dönem oldu. Zorlu ekonomik tabloya rağmen ikinci el otomotiv pazarı, Türkiye’deki yapısal gücünü korumayı başardı. Bugün Türkiye’de her 1 sıfır otomobile karşılık 7 ikinci el otomobil satılıyor" dedi.

        Gözelekli, platform üzerinden değerleme yapılan araç sayısının yüzde 10 artarak 1.5 milyon seviyesine ulaştığını da aktararak, "Gelir bazlı performansımız yüzde 43 arttı. Ama biz büyümeyi yalnızca hacim artışıyla değil; verimlilik, operasyonel disiplin ve sürdürülebilirlik üzerinden tanımlıyoruz. 2026 yılında hem işlem hacminde hem finansal performansta yüzde 35 büyüme hedefliyoruz" dedi.

        VavaCars'ın 2026 yılında coğrafi genişlemesini artırarak yeni lokasyonlarda hizmet vermeyi hedeflediği aktarıldı.

