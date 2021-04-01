Aziz Yıldırım'dan çarpıcı açıklamalar: "Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım gündeme damga vuran açıklamalar yaptı ve Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın sözlerine yanıt verdi. A Spor'a röportaj veren Yıldırım kendisinin bu işlere çekilmemesini dile getirdi. 1959'dan önceki şampiyonluklarla ilgili konuşan Yıldırım, kendi sözlerinin kesilip biçilerek eksik yayınlandığını vurgulayarak TFF'ye 1959'dan önceki şampiyonluklarla ilgili hiçbir başvuru yapmadıklarını duyurdu. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BEN FENERBAHÇE'NİN KENDİSİYİM"

"Başkanlığı bıraktığımdan beri hiç konuşmadım, konuşmayı da düşünmüyordum ama konuşmam gerekiyor. Galatasaray yönetimi, Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe'yle bir savaş yürütmeye çalışıyor, bu yanlış. Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim. 20 sene yönettim bu kulübü yaptıklarım ortada. Fenerbahçe için hapis yattım. Aziz Yıldırım'ı bu işlere katmayın, katan taraf yanlış çıkar."

"BEŞİKTAŞ'IN İKİ ŞAMPİYONLUĞU, 1959'DAN SONRASINA SIĞMIYOR' DİYORUM"

"2017'de haziran ayında kongre konusunda Beşiktaş'a verilen iki şampiyonluğun hesaplamasının yanlış olduğunu, 2014'te 1959 öncesi şampiyonlukların tespiti, hukuki dayanaklarıyla ilgili olarak çalışma başlattığımızı ve bir heyet oluşturduğumuzu söylüyorum. 2017'de söylediğim şeyde ince olarak düşünsünler, zekamı ölçemedikleri için yanlış anlıyorlar. Orada 1959'dan önceki şampiyonluklar, 1959'dan sonrasına sığmıyor onu diyorum. Federasyon bunu inceler, şampiyonluğu tasdik eder. Yayın haklarından bu pay verilecek mi verilmeyecek mi? Galatasaray'ın burada itiraz etmesi gereken budur. Beşiktaş'a iki şampiyonluk verildiğinde neden itiraz etmedi Galatasaray?"

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 1, 2021

TFF'YE MÜRACAAT BİLMECESİ:

"YALAN SÖYLÜYORLAR. HİÇBİR ZAMAN MÜRACAAT ETMEDİK"

"Yalan söylüyorlar. Müracaat etsek 2014'ten sonra neden komisyon oluşturayım? Ben hiçbir zaman müracaat etmedim. Yok Federasyon'da varmış... Federasyon'la da konuştum bugün, biz yapmadık dedim. Bugün GS TV'yi izlerken Galatasaray adına utandım. Galatasaray, FETÖ'nün yaptığı gibi 'kesip biçerek' yayın yapıyor. Bütün konuşmalarımı yayınlarsa benim çalışma başlattığımı, bazı arkadaşların bilgiler vereceğini belirtiyorum zaten. Kes, doğra, o şekilde ver, Aziz Yıldırım, bugünkü Fenerbahçe yönetimine karşıymış gibi vermek yanlış."

"FENERBAHÇE'NİN HAKLI OLDUĞU HER DAVADA SAVUNUCUSUYUM"

"Bunların bir kavgası varsa yönetimle yapsınlar, beni içine çekmesinler. Ben her zaman Fenerbahçe'nin yanındayım, Fenerbahçe'nin haklı olduğu tüm davalarda Fenerbahçe'nin savunucusuyum. Kendileri için dua eden insan, FETÖ lideriydi, bunu herkes biliyor."

"FETÖ'YLE İLK MÜCADELEYİ BEN VERDİM"

" Bu savcıları üye yaptığımda bu savcı, hakimlerin bir kısmı da Galatasaray'a üyeydi. O zamanlar böyle bir örgüt yoktu. Fenerbahçeli olduklarını iddia ediyorlardı. Herhangi bir suçları olmadıkları ispatlandığında, kulübe üye yapıyorduk. Ben hiç kimseyle tavla oynamadım onu da herkes bilsin. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. FETÖ'yle ilk mücadeleyi ben verdim"

"YOLSUZLUK MU ŞEREFSİZLİK Mİ ŞİKE Mİ YAPMIŞIM? YOK, TESPİT EDİLDİ BU!"

"Yolsuzluk mu yapmışım? Şerefsizlik mi yapmışım? Şike mi yapmışım? Yok. Tespit edildi bu. Fenerbahçelilere ricam var. Bölünmesinler, birlik beraberlik içinde olsunlar"

"Fenerbahçe, şike yapmadı ama Galatasaray hepimizin gözü önünde şike yaptı" diyorum. Beni mahkemeye verdiler. Söylediklerimde suç olmadığı tescillendi. Deliller burada, ben bir şeylere karışmadım ama Galatasaray karışmış"

"Fenerbahçe, sporun cumhuriyetidir. Bu, Türkiye Cumhuriyeti ile bir tutulamaz. Bu ülkedeki tek cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti'dir"