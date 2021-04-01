Metin Sipahioğlu: TFF'ye daha önce bir başvuru yok

Fenerbahçe Yöneticisi Metin Sipahioğlu, 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sipahioğlu, "Ortada büyük bir yalan var. Fenerbahçe bugüne kadar hiçbir resmi bir başvuru yapmamıştır. Yaptığımız başvuru, bugüne kadar yaptığımız ilk ve tek resmi başvurudur" dedi. Galatasaray'ın resmi internet sitesinde Ankara Demirspor'un 1947 şampiyonluğunu kabul ettiğini belgelerle gösteren Sipahioğlu, Galatasaray, resmi bir yayınında açıkça 1939 yılında kazandıkları şampiyonluklarının Türkiye genelinde şampiyonluk olduğunu kabul ediyor. Sayın Mustafa Cengiz, bu belgelerden sonra soruyorum. Kim hırsız? Siz bir şampiyonluğunuz var diye bu şampiyonlukları katletmeye çalışıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Metin Sipahioğlu, "Beşiktaş'ın 1959 öncesi 2 şampiyonluğu bizce haklı olarak sayılmış ve yıldız hesabına katılmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Beşiktaş'ın haklı ve alması gereken 5 şampiyonluğunun olduğunu düşünüyoruz." dedi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Sipahioğlu'nun FBTV'deki açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Yine bir kez daha mecburi yayın için hicap duyarak, işin kötü tarafı hicap duymaya alışarak karşınızdayız. Daha önce Galatasaray'ın bizi hedef aldığı iddialara cevap vermek zorunda kalmıştık ve konuyu kapatmıştık. Bakıyorsunuz, Galatasaray başkanı yine çıkıyor ve bir saat boyunca Fenerbahçe'den bahsediyor. Başkan bazında, Fenerbahçe hedef alınıyor. Maalesef yine yanlış bilgi veriliyor. Artık Galatasaray başkanının art niyetli konuştuğunu düşünüyoruz.

2 katı yaşımdaki Galatasaray başkanına belgelerle cevap vermek hicap duyduğum bir şey ama onlar bunları söylemekten utanmıyorsa bizim de onlara cevap vermekten ötürü utanacak halimiz yok. Galatasaray, Türkiye şampiyonluklarının sayılmasının karşısında lobi yapıyorlar. Bugüne kadar da sayılmaması için kimlerle lobi yaptıklarını itiraf ettiler. Bir insan, bir yönetim anlayışı, bir şeyi aynı ay içerisinde üst üste yapıyorsa buna hata değil kasıt diyebiliriz. Bir ay içerisinde Fenerbahçe ve Türkiye Cumhuriyeti'ni karşı karşıya getirmeye çalışıyorlarsa, buna misli misli karşılık vermeliyiz.

FENERBAHÇE SEVGİ CUMHURİYETİDİR

Önce Mustafa Cengiz’e şunu söyleyelim. Fenerbahçe Cumhuriyeti rahmetli Halit Deringör'ün ifade ettiği üzere bir sevgi cumhuriyetidir. Milyonlarca kalbin birlikte atmasının sembolüdür. Bir metafordur. Hangi kulübün, cemaatlerin ve tarikatların etrafında gezindiği, hangi kulüp için bugünün terör örgütü liderinin, zamanın cemaat liderinin 'Onları dualarla ve himmetlerle ayağa kaldırmalıyız, her şeyi yapmamız lazım' dediği ortadadır. Şampiyonluk posterlerimizden, belgesellerden bugünün FETÖ firarisi isimleri çıkartmak zorunda kalan kulüp biz değiliz Sayın Mustafa Cengiz. Burası Fenerbahçe Cumhuriyeti'dir, bu bir metafordur ama bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün her zaman duruşu ortadadır, bellidir. Tertemiz tarihi bellidir.

Galatasaray, bir maç öncesi 'Tek Krallık Galatasaraylılık' şeklinde pankart paylaştı. Biz bununla ilgili Türkiye'nin yönetim şeklini tanımıyorlar, krallık istiyorlar mı diyelim.

1959 yılı öncesi şampiyonluk başvurumuz bir kulüp politikasıdır. 5-6 yıl önce eski başkanımız Aziz Yıldırım döneminde kulüpte bir komite kuruldu. Şekip Mosturoğlu komitenin başındaydı. Ben de kulüp üyesi olarak bu komitede görev almıştım...

Bir önceki başkanımız Aziz Yıldırım, 2014 şampiyonluğundan sonra 'Fenerbahçe'nin bugünkü 19. gerçekteki 28. şampiyonluğunu kutlarım' demiştir. Ayrıca bu sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşılmıştır. 2014 yılı şampiyonluğundan sonra kaptanımız Volkan Demirel'in 'Herkes 4. yıldız vurgusu yapıyor, bizim 19 şampiyonluğumuz var ama müzemizde 28 şampiyonluk vsr. Biz 6. yıldıza gidiyoruz' şeklinde açıklamaları var... Suyun karşı tarafı hiç haksızlığa uğramamıştır. Her zaman hak yediler. Kollanmanın anlamını bilirler, bu kadar haklı olduğumuz bir davada hak arayışına girmemizi anlayamazlar.

BÜYÜK BİR YALAN VAR! İLK VE TEK RESMİ BAŞVURU...

Herkes şunu çok iyi bilsin. Ortada büyük bir yalan var. Fenerbahçe Spor Kulübü, bu konuda bugüne kadar, ne TFF'ye, ne Tahkim kuruluna, ne federasyonun başka bir kuruluna ne TBMM'ye, ne de herhangi başka bir kuruma hiçbir resmi bir başvuru yapmamıştır. Bunu herkes bilsin. Hiçbir resmi başvuru yapmadığımız için bugüne kadar Fenerbahçe Spor Kulübü’ne resmi olarak bu konuda verilmiş hiçbir ret yoktur. Yaptığımız başvuru, bugüne kadar yaptığımız ilk ve tek resmi başvurudur.

1924'te Atatürk'ün bir beyanatı var. 'Bu şampiyonaya gelecek tüm takımların ulaşım masrafları, devlet tarafından yarı yarıya karşılanacak' Bu belge önemlidir. Atatürk'ün 1924'teki ilk şampiyonaya verdiği önemi göstermektedir.

1959 ÖNCESİNİ SİLDİLER

1933 yılındaki şampiyonluğumuzda 16, 1935 yılındaki şampiyonluğumuzda 24 farklı şehirden takımlar bir araya geliyor. 1959 öncesi şampiyonlukları saydırmamak Galatasaray'ın başarısıdır. Galatasaray dışında bu 1959 öncesi şampiyonluklarının karşısında duran bir kulüp yok. Milli takımımız, 1968 yılına kadar İstanbul, Ankara ve İzmir dışında hiçbir oyuncu oynatmadı. '1968 yılına kadar oynayan milli takımımız, tam milli değildi' mi diyeceğiz? Ulusoy döneminde yıldız hesabı yapıldı. Tahkim Kurulu Başkanı, yangından mal kaçırır gibi 1959 öncesini sildi. Yaptıkları açıklamalarla da itirafçı oluyorlar. Galatasaray verdiği dilekçeyle 1959 öncesi şampiyonlukları kendisinin saydırmadığını itiraf ediyor... Bir de Federasyon Kupası var 1959 öncesi.

BEŞİKTAŞ'IN ALMASI GEREKEN 5 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Beşiktaş'ın 1959 öncesi 2 şampiyonluğu bizce haklı olarak sayılmış ve yıldız hesabına katılmıştır. Dünyanın her tarafında baz alınan iki kriter var; Ülke federasyonu kurulmuş mu? Turnuvalar ulusal olarak oynanmış mı? Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Beşiktaş'ın haklı ve alması gereken 5 şampiyonluğunun olduğunu düşünüyoruz. Beşiktaş diyorlar, haklı bir şekilde aldı 2 şampiyonluğu, Fenerbahçe 9 şampiyonluğu almasın. Beşiktaş, Avrupa'da temsil etti, Fenerbahçe temsil etmedi diyorlar. Avrupa kupaları 1955'te oynanmaya başlandı.

Mustafa Cengiz'in bilmediği bir şey var. Üç-beş maçla şampiyonluk bizde yok ama İtalya'da var. Bunun çok örnekleri var. Hollanda ve Belçika'da amatör dönemlerde oynanan maçlar var, hepsi sayılıyor. Diyorlar ki 'Bir sezonda 2 Türkiye şampiyonluğu olamaz' Bakın, bunlar aynı yıl oynandı fakat aynı sezon oynanmadı. Biri bitti, diğeri başladı.

ALMANYA, AVUSTURYA TAKIMININ ŞAMPİYONLUĞUNU KABUL EDİYOR

Almanya'da 1941 yılında Avusturya ekibi Rapid Wien şampiyon olmuş. Almanya bunu kabul ediyor, biz kabul etmiyoruz. Tarihi yok edemezsiniz. İtalya'da Genoa'nın 9 şampiyonluğu var, hepsi amatör dönemde. Hollanda'da Ajax'ın 34 şampiyonluğunun 8'i amatör dönemde. Dünya Kupası bile amatör dönemde başladı. Birçok ülkede futbol amatör. O zaman Dünya Kupası'nı saymayalım. İtalya'da iki farklı turnuva düzenleniyor. Bugün İtalya, iki şampiyonluğu da tanıyor. Serie A'nın resmi websitesinde, 1921-22 yılındaki iki İtalyan takımının şampiyonlukları sayılıyor.

Galatasaray'ın o dönem sadece bir şampiyonluğu var. Bu şampiyonluklar sayılırsa Galatasaray'ın işine gelmeyeceği için her türlü lobi ve faaliyetleri yaparak bugüne kadar saydırtmamayı başardılar. Zamanında Fenerbahçe ve diğer kulüpler bu şampiyonlukların peşine düşer diye hesap edememişsiniz.

GALATASARAY 1947'DEKİ ŞAMPİYONLUĞU KABUL EDİYOR

Galatasaray, resmi sitesinde Baba Gündüz Kılıç'ı anlatırken 'Ankara Demirspor, tarihteki tek Türkiye şampiyonluğunu kazandığı 1947 yılındaki finalde ise Fenerbahçe'yi 3-0 ve 6-0 yenerken Gündüz Kılıç da Ankara Demirspor forması giyiyordu' ifadesini kullanıyor. Galatasaray'ın resmi sitesi Ankara Demirspor'un tek Türkiye şampiyonluğunu kabul ediyor. Ankara Demirspor başvuru yaptı. Haydi şimdi gidin bu başvuruya da itiraz etsenize.

KİM HIRSIZ?

1923'ten beri oynanmış, 30-35 yıl federasyonun oynattığı, kendi resmi belgenizde kabul ettiğiniz şampiyonlukları yok sayıyorsunuz. Galatasaray, resmi bir yayınında açıkça 1939 yılında kazandıkları şampiyonluklarının Türkiye genelinde şampiyonluk olduğunu kabul ediyor. Sayın Mustafa Cengiz, bu belgelerden sonra soruyorum. Kim hırsız? Siz bir şampiyonluğunuz var diye bu şampiyonlukları katletmeye çalışıyorsunuz.

Bütün Türkiye'ye tek bir sorum var. Çok net! Fenerbahçe'nin 1959 öncesi kazandığı 9, Beşiktaş'ın kazandığı 7 şampiyonluğu var. Galatasaray'ın 1 değil de 8-10 şampiyonluğu olsaydı bu şampiyonluklarla çoktan barışılırdı. Tarih olarak kabul edilir.