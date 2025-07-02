Ve Serenay Sarıkaya tatilde

Her ne kadar sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye devam etseler de Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in geçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddia edildi.

Serenay Sarıkaya, söz konusu iddialarla ilgili sözlü değil, fotoğraflı açıklamada bulundu.

Birlikte tatile çıkan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, paylaştıkları fotoğrafla "Ayrılmadık" mesajı verdi.

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Serenay Sarıkaya; Mert Demir ile birlikte çektirdiği fotoğrafın yanı sıra tatilinden başka fotoğraflar da paylaştı.

Ki o fotoğraflar; "Ve Serenay Sarıkaya, tatile çıktı" dedirtti.

Bikinili fotoğraflarının bazıları renkli, bazılarını siyah - beyaz olarak paylaşan Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir ile tatil için nereye gittikleri anlaşılamadı.

Serenay Sarıkaya'nın da bu yılın gözlük modasına uyarak fütüristik maske modeli güneş gözlüğü kullandığı görüldü.