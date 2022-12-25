MasterChef Türkiye'de elenen isim açıklanıyor!

MasterChef Türkiye'de bu gece eleme heyecanı yaşanacak. Tolga, Burak, Metin ve Görkem kıyasıya mücadele ederken kalkan balığını kullanarak en yaratıcı yemeği jüri üyelerine sunacaklar. Peki, 25 Aralık Pazar MasterChef kim elendi, yarışmadan kim gitti? İşte MasterChef yarışmaya veda eden isim ile son bölümde yaşananlar...