VEDA MEKTUBU KONUSU NEDİR?



Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya’nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.