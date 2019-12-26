Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Derbide Beşiktaş'ı yenerek rahat bir nefes alan Fenerbahçe'de gözler Çaykur Rizespor maçına çevrilirken dev maçta gol atan Max Kruse ve Vedat Muriç'in yeni hedefi deplasman şanssızlığına son vermek.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; bu sezon attığı 10 golün sadece 2'sini deplasmanda atan Vedat, Başakşehir ve Denizlispor maçlarında fileleri bulurken sonraki 5 maçı ise boş geçti.

Bu sezonki suskunluğuna Gençlerbirliği maçında son veren Max Kruse, Beşiktaş karşısında da penaltıdan fileleri bulurken deplasmandaki ilk golünü atmak için Rizespor maçını hedef olarak belirledi. İki yıldız da Karadeniz ekibi karşısında gollerini atarak 3 puanı getirmeyi ve keyifle tatile çıkmayı istiyor.