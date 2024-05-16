Vefat eden eşinden kalan tek hatırayı çaldılar

"MANEVİ HATIRASI VAR"

Yaşananları anlatan Zale Saral, "Akşam saat 20.00 sıralarında çocuğum içerdeydi, ben de kızımdaydım. Dairenin camı hafif aralıktı, sineklik camı kapalıydı. Kedimiz hava alsın diye her zaman oraya çıkıyor. Kişi geliyor, teli zorla çekiyor, sonra kediyi çeke çeke alıp gidiyor. Bizim için çok değerli bir kedi. Biz onu kızım bir haftalık iken almıştı ve eşime hediye etmişti. Eşimin kedisiydi. Eşim üç ay önce vefat etti. Eşimin hatırasıydı bize. Bizde anısı var. Çok üzgünüz. Pazar gününden beri ne yemek yiyebiliyoruz ne de uyuyabiliyoruz. Üzüntüden kızım işe gidemiyor. Kedinin manevi bir hatırası var bizde. Olayla ilgili karakola gidip, şikayetçi olduk. Görüntüler de var. İnşallah bulunur. Alan Allah rızası için lütfen geri getirsin. Geri getirirse ben şikayetimden vazgeçeceğim. O bizsiz duramaz. Biz onu bebek gibi büyüttük" dedi.