Vehbi Koç Vakfı'na ödül

The American Turkish Society’nin her yıl alanındaki çalışmalarıyla çok sayıda kişinin hayatına katkı yapmış öncü kişi ve kurumları ödüllendirdiği Hayırseverlikte Mükemmellik Ödülü, kuruluşunun 50’nci yılını kutlayan Vehbi Koç Vakfı’na verildi. The American Turkish Society’den yapılan açıklamada, bu yıl Vehbi Koç Vakfı’nın kuruluşunun 50’nci yılı olduğuna dikkat çekilirken, “Vehbi Koç Vakfı, 1969'dan beri Türkiye'deki hayırseverliğin mükemmelliği için bir rol model olmuştur. Vakıf, kütüphaneler, okullar, sanat ve araştırma enstitüleri ve hastaneler gibi birçok önemli kurumu kurup desteklemiş, eğitim, sağlık ve kültür alanlarında lider olmuştur. Vakıf aynı zamanda yetenekli gençlere sınırlı finansal kaynakları olan eğitim bursları sağlamada öncü olmuştur. Vakfın hayırsever çabaları, Türk toplumunun gelişimine önemli ve kalıcı katkılar sağlamış ve daha da önemlisi, Türkiye'de hayırseverlik faaliyetleri için standart belirlemiştir” denildi.

ÖDÜLÜ SEMAHAT ARSEL KABUL ETTİ

New York’ta düzenlenen ödül töreni, Türk ve Amerikan diplomatlar, kamu ve özel sektörden üst düzey temsilciler, sanatçılar, bilim insanları ve kanaat önderlerini buluşturdu. Vehbi Koç Vakfı adına ödülü Vakfın Yönetim Kurulu Semahat Arsel ödülü tüm dünyada hayırseverlerle yerel sivil toplum örgütlerini bir araya getirmeyi amaçlayan Synergos isimli organizasyonun kurucusu Peggy Rockefeller Dulaney’den aldı. Semahat Arsel’e bu esnada Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım, Esra Koç ve American Turkish Society Eş Başkanları Ümit Taftalı ile Lawrence M. Kaye de sahneye çıkarak eşlik etti.

KISA BİR BELGESEL YAYIMLANDI

Vehbi Koç Vakfı’nın 50’nci yılına özel kısa bir belgeselin de ekrana geldiği gecede, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel bir konuşma yaptı. Semahat Arsel, “Bu akşam iki önemli yıl dönümünü kutluyoruz. American Turkish Society’nin 70’inci doğum günü. Vehbi Koç Vakfı’nın 50’nci yıl dönümü” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Babam Vehbi Koç, sana verdiklerinden bir kısmını ülkene geri vermek zorundasın felsefesine inanırdı. Kendisi daha gelişmiş bir hayırseverlik sistemiyle 1946’da Amerika’ya gittiğinde karşılaştı. Carnegie, Ford, Rockefeller gibi başarılı ve büyük sanayi kuruluşlarının açtığı hastane, üniversite ve müzeleri gördü. Türkiye’ye döndüğünde bu gibi vakıfların kuruluşunu özendiren yasal bir çerçeve olmadığını fark etti. Bu yapıyı kurabilmek için yılmadan tam 20 yıl uğraştı. 1969’da Vehbi Koç Vakfı’nı kurdu. Koç Holding’in yüzde 10 hissesini bu vakfa bağışladı. Vehbi Koç Vakfı üç ana odak noktası olan ‘Eğitim, Kültür ve Sağlık’ alanlarında faaliyet gösteriyor. Biz Koç Ailesi’nin ikinci kuşağı olarak Vehbi Koç Vakfı’nın bugünlere gelebilmesi için çok çalıştık. Ailemizin üçüncü jenerasyonunun da aynı sorumluluğu paylaşmasından dolayı gururluyum. Koç Ailesi ve Vehbi Koç Vakfı adına bu özel yılımızı onurlandıran The American Turkish Society Yönetim Kurulu’na Koç Ailesi ve Vehbi Koç Vakfı adına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Topluluğun 70’inci kuruluş yıl dönümünü de kutluyorum. Bu ödülü Peggy Dulany Rockefeller’dan almak da ailelerimizin uzun yıllara dayanan dostluğumuza binaen benim için ayrıca özel ve anlamlı.”