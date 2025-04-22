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        Haberler Bilgi Gündem Vekaletle kurban kesim bedeli 2025: Diyanet İşleri ile yurt içi ve yurt dışında vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL oldu?

        Diyanet İşleri açıkladı: 2025 Vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar?

        Bu sene 6 ile 9 Haziran arasında idrak edilecek Kurban Bayramı yaklaşırken, kurban kesmeye hazırlanan vatandaşlar için vekaletle kurban kesim bedeli açıklandı. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere ayrı ücret belirlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kurbanın temelleri Hz. Adem'e kadar uzanan ve insanlık tarihi ile yaşıt bir ibadet olduğunu söyledi. Peki, 2025 vekaletle kurban kesim bedeli kaç TL olarak açıklandı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 13:02 Güncelleme: 22.04.2025 - 13:02
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        Haziran ayında idrak edilecek Kurban Bayramı ile beraber beklenen açıklama Diyanet İşleri'nden geldi ve 2025 yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli belirlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın, milletin kurban vekaletlerini emanet bilinci ve büyük bir hassasiyetle yürüttüğünü ve İslam'ın esaslarına uygun olarak yerine getirdiğini ifade etti. Peki, 2025 vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar oldu?

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        2025 VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Erbaş, şunları söyledi;

        "2025 yılı Vekaletle Kurban Programımız kapsamında 81 il ve 922 ilçemiz başta olmak üzere yaklaşık 80 ülkenin 365 bölgesinde kesim yapılmasını, ayrıca Filistin kurbanlarının da başta Gazze'deki mazlumlar olmak üzere Filistin'e ulaştırılmasını hedefliyoruz. 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlenmiştir."

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        KURBAN BAĞIŞI NASIL VE NEREYE YAPILIR?

        Hayırseverlerin "www.tdv.org" ve "bagis.tdv.org" web adresleri, TDV mobil bağış uygulaması, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla bağışta bulunabileceklerini duyuran Erbaş, yurt dışında yaşayan vatandaşların ise din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler ve ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla vekaletlerini vakfa teslim edebileceklerini bildirdi.

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        "GEÇEN YIL 1 MİLYON 50 BİN FİLİSTİNLİYE KURBAN ETİ ULAŞTIRILDI"

        Vakfın milletin kurban vekaletlerini emanet bilinci ve büyük bir hassasiyetle yürüttüğünü ve İslam'ın esaslarına uygun olarak yerine getirdiğini ifade eden Erbaş, "Geçtiğimiz yıl vakfımıza emanet edilen 747 bin 52 hisse kurban, yurt içinde 81 ilde, yurt dışında 78 ülke ve 348 bölgede kesilerek aralarında 1 milyon 50 bin Filistinli kardeşimizin de bulunduğu toplam 34 milyon 737 bin 918 kişiye ulaştırıldı. 1993'ten bugüne kadar vakfımıza emanet edilen 5 milyon 409 bin 310 hisse kurban, büyük bir titizlikle kesilerek dünyada milyonlarca ihtiyaç sahibine bayram sevinci yaşattı." bilgisini verdi.

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