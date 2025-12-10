Habertürk
        Veli, öğretmeni yüzünden yaraladı!

        Veli, öğretmeni yüzünden yaraladı!

        Zonguldak'ta bir öğrenci velisi, tartıştığı ortaokul öğretmeni Derya Yönder'i yüzünden yaraladı. Öğretmen, darp raporu alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Giriş: 10.12.2025 - 16:12 Güncelleme: 10.12.2025 - 16:12
        Zonguldak'ta bir ortaokulda, öğrenci velisi Y.S., çocuğunu azarladığını öne sürdüğünü İngilizce öğretmeni Derya Yönder’i yüzünden yaraladı. Öğretmen, darp raporu alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Yayla Ortaokulu’nda meydana geldi. İngilizce öğretmeni Derya Yönder, iddiaya göre ödevini yapmadığı gerekçesiyle öğrencisi B.S.’yi azarladı. B.S. durumu evde babası Y.S.’ye anlattı.

        Y.S. okula gelerek, öğretmen ile görüşmek istedi. İdare tarafından verilen karar üzerine Yönder ile Y.S., müdür odasına gitti. Müdür, odaya B.S.’yi de çağırıp olayı anlatmasını istedi. Bu sırada, Y.S. ile Derya Yönder arasındaki gerilim, arbedeye dönüştü. Arbede sırasında Y.S., Yönder’in yüzünü tırnağıyla yaraladı. Hastaneye giden Derya Yönder, pansuman yaptırıp, darp raporu aldı. Veli ve öğretmen uzlaşıp şikayetten vazgeçse de darp raporu alındığı için iki tarafın da ilerleyen günlerde polis merkezine ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

        "SIRADANLAŞTIRILAMAZ BİR ŞİDDET OLAYI"

        Olayın yaşandığı okulun önünde, öğretmenler yaşananlara tepki göstermek için basın açıklaması yaptı. Öğretmenler adına konuşan Eğitim-İş Zonguldak Şube Başkanı Kamuran Çataklı, “Yayla Ortaokulu’nda öğretmen Derya Yönder’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İngilizce öğretmeni Derya Yönder’in, bir veli tarafından yüzünden yaralanacak şekilde saldırıya uğraması kabul edilemez, affedilemez ve asla sıradanlaştırılamaz bir şiddet olayıdır. Bu saldırı yalnızca bir öğretmene değil, öğretmenlik mesleğine, eğitime ve toplumun geleceğine yönelmiştir. Meslektaşımız Derya Yönder’in yanında olduğumuzu ve bu vahim saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımızı kamuoyuna duyuruyoruz.” dedi.

        Öğretmen ve öğrenci bakımından güvenlik açıklarının artık gizlenemez boyutta olduğunu söyleyen Çataklı, “Söz konusu olayda öğretmenle velinin uygun bir güvenlik düzeni olmadan aynı odada yüz yüze getirilmesi, profesyonel güvenlik görevlisi bulunmaması, kriz anında devreye girecek bir protokolün işletilmemesi ve idarenin temel sorumluluklarını yerine getirememesi; şiddetin yaşanmasına doğrudan zemin hazırlamıştır” diye konuştu.

