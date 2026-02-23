'Veliaht'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ın heyecan dolu yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Farklı bir dönemin kapılarının aralandığı 'Veliaht', nefes kesen anların yaşanacağı yeni bölümüyle perşembe akşamı özetsiz olarak izleyicilerle buluşacak.
İşte 'Veliaht'ın 23'üncü Bölüm Tanıtımı;
Yayınlanan tanıtımda; Zahide, Zülfikar'ın öğrendiği gerçekler karşısında öldüğünü söylerken Timur'un Esenler Otogarı'nın başına geçme planı karşısında neler yapacağı merak konusu oluyor.
Zülfikar'ın açık yüreklilikle Yahya'ya hastalığı sebebiyle öleceğini itiraf etmesi duygu dolu anları ekranlara getirirken Faroz'un adamlarının Kars'a geldiğini öğrenen Karslı Ailesi'nin yeni planı bölüme dair tansiyonu yükseltiyor.
Derya'nın doğacak bebeği için Reyhan'a söylediği sözler dikkat çekerken Yahya, Karslılar'ın evini basıyor ve bu kez Derya’dan karar vermesini istiyor.
Derya'nın verdiği karar tanıtıma damga vururken Yahya ve Derya'nın aşkının nasıl bir sınavdan geçeceği ise yeni bölüme olan ilgiyi artırıyor.
Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.
Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.
'Veliaht', özetsiz yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!