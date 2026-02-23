SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Farklı bir dönemin kapılarının aralandığı 'Veliaht', nefes kesen anların yaşanacağı yeni bölümüyle perşembe akşamı özetsiz olarak izleyicilerle buluşacak.

İşte 'Veliaht'ın 23'üncü Bölüm Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda; Zahide, Zülfikar'ın öğrendiği gerçekler karşısında öldüğünü söylerken Timur'un Esenler Otogarı'nın başına geçme planı karşısında neler yapacağı merak konusu oluyor.

Zülfikar'ın açık yüreklilikle Yahya'ya hastalığı sebebiyle öleceğini itiraf etmesi duygu dolu anları ekranlara getirirken Faroz'un adamlarının Kars'a geldiğini öğrenen Karslı Ailesi'nin yeni planı bölüme dair tansiyonu yükseltiyor.

Derya'nın doğacak bebeği için Reyhan'a söylediği sözler dikkat çekerken Yahya, Karslılar'ın evini basıyor ve bu kez Derya’dan karar vermesini istiyor.