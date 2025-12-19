'Veliaht'ın yeni bölümünde heyecan doruğa çıktı

SHOW TV’de yayınlanan, FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’, dün akşam heyecanı bir saniye düşmeyen 14'üncü bölümüyle ekranlara geldi.

Dün akşam yayınlanan bölümde Timur’un eve dönüşü, Ayşe’nin sevinci kadar derin bir hesaplaşmayı beraberinde getirdi. Zafer’in öz babası Arnavut Saim’i öldürmesi, bu olaya şahit olan Karslı Konağı’ndakilerde büyük bir şok etkisi yarattı. Abisi Hemşinli’nin intikamını almak için gelen Korkut, otogardaki tüm dengeleri değiştirdi. Beyazıt’tan Derya’nın kendi çocuğunu aldırdığını öğrenmesiyle sarsılan Yahya kontrolünü kaybederken, Zafer de işlediği cinayetin ardından büyük bir dönüşüm yaşadı. Bölümün finaline ise Kudret ve Vezir’in birlik olup Timur’u vurması damga vururken yeni bölümde Timur’un nasıl hayatta kalacağı merak konusu oldu.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Saygın Soysal, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren ‘Veliaht’, aksiyonu yüksek 14'üncü bölümüyle yine sosyal medyada çok konuşuldu. Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturduğu dizi, #Veliaht etiketi ile 2 saatten fazla X Türkiye’de TT listesinin en üst sıralarında yer aldı. 'VELİAHT'IN 14'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin yayınlanan 14'üncü bölümünde Timur annesinin lokantasına gidip bir anda karşısına çıktı. Oğlunu karşısında gören Ayşe büyük bir şaşkınlık yaşarken sonrasında Timur ve Ayşe’nin kavuşması duygu dolu anlara sahne oldu. Ayşe’nin bu sevinci sonrasında derin bir hesaplaşmayı da beraberinde getirdi.

Ayşe Oğlu Timur'a Kavuştu; Zafer'in öz babası Arnavut Saim'i öldürmesi, Kudret'te büyük bir şok yarattı. Buna tanık olan ev halkı ne yapacağını bilemezken Kudret çözümü Saim'i konağın bahçesine gömmekte buldu. Otogarda seçimler sonrası başa geçen Yahya Esenler'de gücü eline almaya çalışırken Hemşinli'nin kardeşi Korkut'un gelişi Yahya için yeni bir zorluk olarak eklendi. Abisinin ölümünün intikamını almak için yemin eden Korkut'un otogara gelişi büyük bir şaşkınlık yaratırken Korkut hem Yahya hem de Timur için ciddi bir tehlike olduğunu hemen gösterdi. Yahya ve Korkut'un İlk Karşılaşması; Elinden alınan kimliğini geri almak için geçmişine dair tüm izleri silmeye kalkan Zafer, Reyhan'a korku dolu anlar yaşattı. Bunu duyan Timur soluğu onların odasında alıp Zafer'i yumruklayarak konağın bahçesine attı ve Reyhan'a yaklaşmaması konusunda uyardı.

Timur, Zafer’i Reyhan’ı Sıkıştırırken Yakaladı; Beyazıt, Derya’yla Yahya konusunda yüzleşirken Derya’nın hala Yahya için gözyaşı dökmesi onu derinden sarstı. Yaşadığı bu çöküntüyle soluğu Yahya’nın yanında alan Beyazıt, Derya’nın yıllardır sakladığı sırrı Yahya’ya açıkladı. Yahya sevdiği kadının bebeklerini aldırdığı gerçeğiyle yüzleşirken kontrolünü kaybetti. Bölümün sonunda Zülfikar’ın koltuğuna “veliaht” sıfatıyla oturan Timur birçok tehlikeyle mücadele ederken buna bir de Zafer eklendi. Otogarda gördüğümüz Zafer’in yeni bölümde neler yapacağı şimdiden heyecanla bekleniyor. Bölümün finaline ise Timur’un Karslı Ailesi için büyük bir tehlike olduğunu düşünen Kudret ve Vezir’in Timur’un sonunu getirme planları damga vurdu. Timur’un baygın olarak yattığı çukurun başına gelen ikiliden Vezir’in, silahını çekip Timur’u vurması dikkat çekerken yeni bölümde Timur’un kurtulup kurtulamayacağı merakla bekleniyor. İşte heyecan dolu final sahnesi;