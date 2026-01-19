'Veliaht'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden heyecanı yükselten ilk tanıtım yayınlandı.

İşte 'Veliaht'ın 18. Bölüm Tanıtımı;

Gerçekler tek tek gün yüzüne çıkarken, Yahya yaşanan onca kaosun ardından gerçek Zafer'le nihayet buluşuyor.

Ancak Zafer'in konuşma ihtimali, Zülfikar ve Vezir cephesinde büyük bir korkuya dönüşüyor.

Selim'in silahını Timur'a doğrulttuğu anda araya giren Gülşah, olası bir felaketi önlerken; Vezir ile Kudret arasındaki yakınlaşma dikkat çekiyor.

REKLAM

Beyazıt, Derya'dan çocuk hayali için umutlu bir cevap beklerken hayal kırıklığı yaşıyor. Zafer, Gülendam'la nikah yoluna girmek istemezken Zülfikar tüm yaşananların sorumlusu olarak Reyhan'ı hedefe koyuyor.

Tanıtımın finalinde ise Zafer ve Timur'un Reyhan uğruna ölümü göze alması, yeni bölümde fırtınalı gelişmelerin habercisi oluyor.