        Haberler Televizyon 'Veliaht'ın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

        'Veliaht'ın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

        Giriş: 17.02.2026 - 23:00 Güncelleme: 17.02.2026 - 23:01
        "Kendinden vaz mı geçeceksin?"
        SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Geçmişin hesapları ve dinmeyen intikam ateşi, aileyi bir kez daha karşı karşıya getiriyor.

        İşte 'Veliaht'ın 22'nci bölüm ön izlemesi;

        Yayınlanan ön izlemede eşinin ve çocuklarının babasının başına gelenlerin sorumlusu olarak gördüğü Zaro Ağa’dan hesap sormaya kararlı olan Zahide, öfkesinden ve kararından bir an bile geri adım atmıyor.

        Zahide’nin adım adım ilerleyen intikam planlarıyla köşeye sıkışan Zaro Ağa ise oğlunu korumak uğruna kendi canını hiçe sayacak noktaya geliyor.

        Zaro’nun kendini vurmasına Zahide engel olurken, bu büyük gerilimin ortasında Yahya’nın gözleri önünde Derya bayılıyor.

        Zahide, Yahya’nın müdahale etmesine izin vermezken, kaosun içinde Derya’ya yardım eden isim Timur oluyor. Aileler arasındaki bu büyük karmaşada dengeler altüst olurken yeni bölümde yaşanacaklar heyecanla bekleniyor.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.

        Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        'Veliaht', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

