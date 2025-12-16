‘Veliaht’tan yeni tanıtım
SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Veliaht'ın 14'üncü bölümünden yeni tanıtım yayınlandı
SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümde gerilimin bir an bile düşmediği sahneler izleyicileri ekrana kilitleyecek.
Yayınlanan tanıtımda; Timur, annesi Ayşe’nin karşısına çıkmasıyla Gülşah’ın büyük tepkisiyle yüzleşiyor. Zafer’in, Arnavut Saim’i Zülfikar Karslı’nın silahıyla vurmasıyla tüm dengeler altüst olurken, Kudret annesinin sevgilisinin Saim olduğunu öğreniyor.
Reyhan’ın, Timur’a Zafer Karslı’nın karısı olduğunu hatırlatmasıyla iki âşık arasındaki mesafe giderek açılıyor. Gülendam, Zafer’e hamile olduğunu söylerken çok geçmeden Zafer’in; “Benim çocuğumun annesi Reyhan olacak” sözleriyle sarsılıyor.
Beyazıt’ın Yahya’ya gerçekleri söylediği anda, Yahya sevdiği kadının bebeklerini aldırdığı gerçeğiyle yüzleşiyor. Zafer’in değiştiği, Timur’un artık kendisini veliaht olarak kabul ettiği bölümde yaşanacak taht kavgası, merakı daha da artırıyor.
'Veliaht'; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.
Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.