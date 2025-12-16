‘Veliaht’tan yeni tanıtım

SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümde gerilimin bir an bile düşmediği sahneler izleyicileri ekrana kilitleyecek.

Yayınlanan tanıtımda; Timur, annesi Ayşe’nin karşısına çıkmasıyla Gülşah’ın büyük tepkisiyle yüzleşiyor. Zafer’in, Arnavut Saim’i Zülfikar Karslı’nın silahıyla vurmasıyla tüm dengeler altüst olurken, Kudret annesinin sevgilisinin Saim olduğunu öğreniyor.

REKLAM

Reyhan’ın, Timur’a Zafer Karslı’nın karısı olduğunu hatırlatmasıyla iki âşık arasındaki mesafe giderek açılıyor. Gülendam, Zafer’e hamile olduğunu söylerken çok geçmeden Zafer’in; “Benim çocuğumun annesi Reyhan olacak” sözleriyle sarsılıyor.

Beyazıt’ın Yahya’ya gerçekleri söylediği anda, Yahya sevdiği kadının bebeklerini aldırdığı gerçeğiyle yüzleşiyor. Zafer’in değiştiği, Timur’un artık kendisini veliaht olarak kabul ettiği bölümde yaşanacak taht kavgası, merakı daha da artırıyor.