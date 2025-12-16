Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon ‘Veliaht’tan yeni tanıtım

        ‘Veliaht’tan yeni tanıtım

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Veliaht'ın 14'üncü bölümünden yeni tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 12:36 Güncelleme: 16.12.2025 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Veliahtıyım"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümde gerilimin bir an bile düşmediği sahneler izleyicileri ekrana kilitleyecek.

        Yayınlanan tanıtımda; Timur, annesi Ayşe’nin karşısına çıkmasıyla Gülşah’ın büyük tepkisiyle yüzleşiyor. Zafer’in, Arnavut Saim’i Zülfikar Karslı’nın silahıyla vurmasıyla tüm dengeler altüst olurken, Kudret annesinin sevgilisinin Saim olduğunu öğreniyor.

        REKLAM

        Reyhan’ın, Timur’a Zafer Karslı’nın karısı olduğunu hatırlatmasıyla iki âşık arasındaki mesafe giderek açılıyor. Gülendam, Zafer’e hamile olduğunu söylerken çok geçmeden Zafer’in; “Benim çocuğumun annesi Reyhan olacak” sözleriyle sarsılıyor.

        Beyazıt’ın Yahya’ya gerçekleri söylediği anda, Yahya sevdiği kadının bebeklerini aldırdığı gerçeğiyle yüzleşiyor. Zafer’in değiştiği, Timur’un artık kendisini veliaht olarak kabul ettiği bölümde yaşanacak taht kavgası, merakı daha da artırıyor.

        REKLAM

        'Veliaht'; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.

        Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        ‘Veliaht’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #veliaht
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Reiner çiftinin ölümünün ardından Trump'tan şok paylaşım
        Reiner çiftinin ölümünün ardından Trump'tan şok paylaşım
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"