Venedik Bienali Türkiye Pavyonu açıldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) koordinasyonunu üstlendiği Venedik Bienali Türkiye Pavyonu, bu yıl Nilbar Güreş’in Gözlerinizden Öperim (A Kiss on the Eyes) adlı sergisine evsahipliği yapıyor. 9 Mayıs - 22 Kasım 2026 tarihleri arasında Venedik Bienali’nin ana mekânlarından Arsenale’de ziyaret edilebilecek serginin küratörlüğünü Başak Doğa Temür üstleniyor.

Sanatsal pratiğinde cinsiyet, göç, aidiyet ve gündelik iktidar dinamiklerini ele alan Nilbar Güreş’in Türkiye Pavyonu’ndaki sergisi, farklı dönemlerden seçilen yapıtları yeni üretimlerle bir araya getiriyor. Sergide geçiş hâlindeki figürler, toplumsal normların içindeki gerilimleri görünür kılarken izleyiciyi yerleşik bakış biçimlerini yeniden düşünmeye davet ediyor. Fotoğraf, kolaj ve yağlıboyadan heykel ve enstalasyona; kumaş, makrome, yün ve pirinçten ahşaba ve gündelik nesnelere uzanan malzeme ve teknik çeşitliliği, hem kişisel hem de kolektif hafızaları taşıyan bir ifade alanı açıyor. Sergi, adını bir mektubu ya da konuşmayı bitirirken kullanılan “gözlerinizden öperim” ifadesinden alıyor; karşıdakini sahiplenmeden ya da küçültmeden birlikte var olmanın incelikli bir biçimine işaret ediyor.

Venedik Bienali 61. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu, İKSV’nin koordinasyonunda, T.C. Dışişleri Bakanlığı himayesinde ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Borusan Otomotiv ve Trendyol Sanat sponsorluğunda düzenleniyor. SAHA Derneği’nin prodüksiyon desteği sağladığı serginin havayolu partnerliğini Türk Hava Yolları üstleniyor. Vehbi Koç Vakfı da sergi kitabının hazırlığına yayın desteği verdi.

Venedik Bienali’nin 61. Uluslararası Sanat Sergisi, bienalin küratörü Koyo Kouoh tarafından belirlenen In Minor Keys (Minör Tonlarda) teması etrafında şekilleniyor. Bu tema, baskın anlatılar yerine daha sessiz, kırılgan ve çoğu zaman göz ardı edilen deneyimlere kulak vermeyi öneriyor.

Türkiye Pavyonu’nun Açılışı 6 Mayıs’ta Gerçekleştirildi

Venedik Bienali’nin ana sergi mekânlarından Arsenale'de yer alan Türkiye Pavyonu’nun açılışı 6 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirildi. Açılışa, T.C. Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, T.C. Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Zeynep Selvi, T.C. Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem ile Venedik Bienali Başkanı Pietrangelo Buttafuoco ve Genel Müdürü Andrea Del Mercato katıldı.

Açılışa ayrıca Türkiye Pavyonu’nun bu yılki sponsorları Borusan Otomotiv ve Trendyol Sanat üst düzey yöneticileri ile birlikte Türkiye’nin bienalde kalıcı bir mekânda yer almasına katkı sağlayan ve bu yılki sergiye katkıda bulunan destekçiler, İKSV Lale Kart üyeleri, uluslararası basın, sanat ve akademi dünyasından isimler de katılım gösterdi.