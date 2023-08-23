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        Haberler Yaşam Venedik - Bursa rotasının flamingoları

        Venedik - Bursa rotasının flamingoları

        Venedik'te bulunan Po Deltası'nda zaman geçiren flamingolar Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Kocaçay Deltası'nda görüntülendiler

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 10:46 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:46
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        Bursa ile Venedik arasında bir bağ oluşturan flamingolar yaz mevsimini Venedik'te bulunan Po Deltası'nda geçirdikten sonra kışlama alanı olan Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Kocaçay Deltası'na dönmeye başladı.

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        İtalya'dan yola çıkan bine yakın flamingo, sürüler halinde Akdeniz hattı boyunca uçarak Marmara Denizi kıyısındaki kışlama alanlarına ulaşıyor.

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        İşte Kocaçay Deltası'ndan görüntüler...

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        #flamingo
        #Bursa
        #venedik
        #Po Deltası
        #Kocaçay Deltası
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