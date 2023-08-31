Venedik kentindeki Lido Yarımadası'nda düzenlenen dünyanın en eski film festivali, Comandante'nin yönetmeni De Angelis, filmin başrol oyuncusu İtalyan Pierfrancesco Favino ve festivalin jüri üyeleri ile konukların kırmızı halıda boy göstermesiyle başladı.

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Festivalin jüri başkanlığını üstlenen ABD'li yönetmen Damien Chazelle, açılışta yaptığı konuşmada, "Burada olmanın, kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük bir onur olduğunu söylemek istiyorum. Yıllardır burada olan ve sinemanın sınırlarını zorlayan tüm sinemacılara teşekkür etmek istiyorum. Festivale teşekkür ederiz. Yaşasın sinema" dedi.

(ABD'li senarist ve yönetmen Damien Chazelle ile ABD'li oyuncu Olivia Hamilton)