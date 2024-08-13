Venedik'ten 'aşırı turizme' karşı yeni önlemler

Venedik, aşırı turist sayısına karşı yeni bir adım daha atıyor. Yeni düzenlemeye göre turist kafileleri en fazla 25 kişiyle sınırlandırılacak ve tur rehberleri tarafından kullanılan hoparlörler yasaklanacak.

Tur rehberlerinin hoparlör kullanmasının yasaklanmasıyla birlikte, 10 kişiden büyük gruplar için rehber kullanımı zorunlu hale gelirken, grup başına maksimum turist sayısı 25 kişiyi geçemeyecek. Ayrıca, yayaları engellememek için kaldırım veya erişim rampası gibi yerlerde durulmasına da izin verilmeyecek. Venedik Turizm Meclis Üyesi Simone Venturini, "Önlemler, şehrin turist dağılımını yerel halkın ihtiyaçlarıyla dengelemek amacıyla getirildi. Konsey, Venedik'teki turizmin kalitesini artırmaya ve aşırı turist akışının neden olduğu stresi azaltmaya kararlıdır" dedi.