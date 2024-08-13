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        Venedik'ten 'aşırı turizme' karşı yeni önlemler

        Venedik, aşırı turizme yönelik düzenlemelerine bir yenisini ekledi. Ağustos ayında yürürlüğe girecek kurallara göre, şehirdeki kalabalık turist gruplarının kısıtlanması ve hoparlör kullanımının yasaklanması planlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 13:02 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:02
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        Venedik'ten turistlere yeni kurallar
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        Venedik, aşırı turist sayısına karşı yeni bir adım daha atıyor. Yeni düzenlemeye göre turist kafileleri en fazla 25 kişiyle sınırlandırılacak ve tur rehberleri tarafından kullanılan hoparlörler yasaklanacak.

        Tur rehberlerinin hoparlör kullanmasının yasaklanmasıyla birlikte, 10 kişiden büyük gruplar için rehber kullanımı zorunlu hale gelirken, grup başına maksimum turist sayısı 25 kişiyi geçemeyecek. Ayrıca, yayaları engellememek için kaldırım veya erişim rampası gibi yerlerde durulmasına da izin verilmeyecek. Venedik Turizm Meclis Üyesi Simone Venturini, "Önlemler, şehrin turist dağılımını yerel halkın ihtiyaçlarıyla dengelemek amacıyla getirildi. Konsey, Venedik'teki turizmin kalitesini artırmaya ve aşırı turist akışının neden olduğu stresi azaltmaya kararlıdır" dedi.

        Geçen Nisan ayında ise, Belediye Meclisi, şehri ziyaret etmek için bir turist vergisi getirerek şehre giriş önlemleri başlatmıştı. 24 Nisan ile 14 Temmuz tarihleri arasında 2,2 milyon Euro toplamayı başaran şehir, bu dönemde 437 bin 814 turistten vergi aldı ve 1,3 milyondan fazla ziyaretçi Venedik'i ziyaret etti. Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, girişimin başarılı olduğunu düşündüklerini ifade ederken, son dakika rezervasyonu yaptıranlar için maliyeti 5 Euro'dan 10 Euro'ya çıkarabileceklerini ifade etti.

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