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        Haberler Dünya Amerika Venezuela'da seçimlerde hile iddiası: Muhalifler polisle çatıştı | Dış Haberler

        Venezuela'da seçimlerde hile iddiası: Muhalifler polisle çatıştı

        Venezuela'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin sonuçlarının hileli olduğunu iddia eden onlarca kişi meydanlara inerek polisle çatıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 02:56 Güncelleme: 30.07.2024 - 02:58
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        Venezuela'da seçimlerde hile iddiası: Muhalifler polisle çatıştı
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        Venezuela'nın başkenti Karakas'ın çeşitli noktalarında toplanan onlarca kişi, yollarda ateş yakarak, güvenlik güçlerine taş attı.

        Polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale ediyor. Bazı göstericilerin gözaltına alındığı belirtiliyor.

        AA'nın ülke basınına dayandırdığı habere göre, takviye güvenlik güçlerinin sevk edildiği Karakas'ta, olaylar devam ediyor.

        Sosyal medyada, göstericilerin polis araçlarına saldırdığı ve yakaladığı güvenlik güçlerini darbettiği görüntüler paylaşılıyor.

        Şiddet olaylarının yüksek olduğu semtlerden silahlı kişilerin protestocuların içine karıştığı öne sürülüyor.

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        CHAVEZ'İN HEYKELİNE SALDIRI

        Olaylarda, seçimden zaferle çıkan Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun afişleri yakılırken, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in heykeli de eylemciler tarafından parçalandı.

        Seçimlerin tamamlanmasının ardından dün açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.

        Öte yandan şehrin birçok noktasında "cacerolazo" adı verilen tencere tava eylemleri düzenleniyor.

        MADURO, 3. KEZ KAZANMIŞTI

        Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 ile dün devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

        Öte yandan Venezuela muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.

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