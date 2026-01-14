Habertürk
        Haberler Dünya Amerika Venezuela'da X, 17 ay sonra yeniden erişime açıldı | Dış Haberler

        Venezuela'da X, 17 ay sonra yeniden erişime açıldı

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla 17 ay önce ülkede dolaşımdan kaldırılan ABD merkezli X sosyal medya platformu, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in kararıyla yeniden kullanılmaya başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 07:05 Güncelleme: 14.01.2026 - 07:06
        Venezuela'da X, 17 ay sonra yeniden erişime açıldı
        Rodriguez ve İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD merkezli X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

        Geçici Devlet Başkanı Rodriguez paylaşımında "Bu yolla yeniden iletişime geçiyoruz. Venezuela ayakta kalmaya devam ediyor, güç, kararlılık ve tarihsel bilinçle. Ekonomik huzur, sosyal adalet ve hak ettiğimiz refah devleti için birleşmiş halde ilerlemeye devam edelim" ifadelerini kullandı.

        Bir dönem X'e karşıt açıklamalarıyla bilinen İçişleri Bakanı Cabello ise "Ülkemizle ilgili konuyu yakından takip eden Venezuela ve dünya genelindeki kardeşlerimizle kucaklaşmak için buraya (X) geçiyorum. İletişim kurmak için bu yolu yeniden kullanacağız, takipte kalın. Biz kazanacağız." diye paylaşım yaptı.

        NE OLMUŞTU?

        ABD'li milyarder Musk'a Ağustos 2024'te tepki gösteren Maduro, "Elon Musk'ın sahibi olduğu X, tüm kanunları çiğnedi. Bu ülkede, faşizm, iç savaş, ölüm ve nefret yaymayı bırakın artık. X, Venezuela'nın tüm yasalarını ihlal etti. Venezuela'da yasalar var, yasalara saygı duyacağız. Venezuela'dan 10 günlüğüne defol X. Defol Elon Musk. Venezuela'da anayasa var, devlet var ve onlara saygı duymalısın." ifadelerini kullanmıştı.

        ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

        Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

