Venezuela’da 23-24 Haziran’da yeni bir askeri kalkışma planı yapıldığı fakat darbe girişiminin güvenlik güçlerinin önlemleriyle boşa çıkarıldığı belirtildi.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhalefetin sayısız darbe çağrısı ve sınır ihlali girişiminin yanı sıra 2 askeri kalkışmaya sahne olan Venezuela'da başarısız bir darbe planının daha ortaya çıkarıldığı açıklandı.

Başkent Caracas’taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores’de düzenlenen basın toplantısında son darbe girişimine ilişkin bilgi veren İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez ayrıca ellerindeki görüntü ve ses kayıtlarını da açıkladı.

AA'nın haberine göre; Rodriguez Venezuelalı emekli askerlerin yanı sıra aralarında İsrailli ve Kolombiyalıların da bulunduğu yabancılardan oluşan ve 3 gruba ayrılan darbecilerin 23 - 24 Haziran’da yapmayı planladıkları darbenin başarısızlığa uğratıldığını duyurdu.

Darbecilerin özellikle Caracas’ta 30 Nisan’da Guaido’nun başarısız askeri kalkışmasının da hedefindeki La Carlota Hava Üssü ve Venezuela devlet televizyonu VTV’yi ele geçirmeyi planladıklarını aktaran Rodriguez, grubun Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisinde (SEBIN) tutuklu bulunan eski General Raúl Isaías Baduel’i devlet başkanı olarak ilan etmeyi hedeflediğini iddia etti.

Rodriguez, darbecilerin bir grubunu Dominik Cumhuriyeti’nde yaşayan Venezuelalı emekli General Jose Baez Torrealba’nın yönettiğini ve bu grubun Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello’yu öldürmeyi amaçladıklarını öne sürdü.

Ellerinde darbecilerin telefon ve video konferanslarına ait 56 saati aşan kayıt bulunduğunu vurgulayan Rodriguez, darbecilerin ülkedeki Kübalı danışmanları, doktorları ve Venezuela ordusundaki generallerin büyük çoğunluğunu öldürmeyi planladıklarını savundu.

Rodriguez, darbecilerin arkasında Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ve Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera’nın bulunduğunu iddia etti.

Gruba ait telefon görüşmelerini ve video konferans kayıtlarını da paylaşan Rodriguez darbecilerden bazılarının gözaltında olduğunu kaydetti.

VENEZUELA'DAKİ GELİŞMELER

Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizle siyasi çalkantıların yaşandığı Venezuela'da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler, bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili, ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Olayların ardından başlatılan soruşturmalar sonucu bazı AN milletvekilleri tutuklanırken bazıları da Avrupa ve bölge ülkelerinin büyükelçiliklerine kaçmıştı.

MADURO: DARBE YAPMAYA KALKIŞAN TERÖRİST GRUBU YAKALADIK VE HAPSE ATTIK

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde önlenen son darbe girişiminin arkasındaki grubun yakalandığını söyledi.

Maduro, başkent Caracas’taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores’de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, 23 - 24 Haziran için planlanan ve güvenlik birimlerinin engellediği darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Venezuela halkına ve demokrasisine darbe yapmaya çalışan terörist bir grubu ortaya çıkardık ve yakaladık. 14 ay süren bir takip sonrasında bu suçlular yakalanıp hapse atıldılar." ifadelerini kullanan Maduro, darbecilerin ABD ve Kolombiya tarafından finanse edildiğini belirtti.

Darbecilerin içinde İsraillilerin de bulunduğuna dikkati çeken Maduro, darbecilerin, kendisine yönelik suikast planlarının yanı sıra ülkenin telefon ve internet altyapısına da bombalı saldırılar düzenlemeyi hedeflediklerini anlattı.

Devlet Başkanı Maduro darbecileri faşist bir grup olarak niteledi ve şunları söyledi:

"Ortalığı kan gölüne çevirmeye çalışarak iktidara gelmeye çalışan katiller. Politika bu mudur? Onlara muhalif diyemem çünkü öldürmek, katletmek, etrafı bombalamak isteyen ancak katil, faşist ve terörist olarak adlandırılır."

“DARBE GİRİŞİMİ OLURSA HÜKÜMET RADİKALLEŞİR”

Maduro, yeni bir darbe girişimine karşı saldırıyla cevap vereceklerini belirterek, "Bir uyarı veya tehdit olarak algılamayın ama bir darbe girişimi olursa, ancak oligarşinin ve ülkenin tüm faşist kesimlerinin imtiyazları ile birlikte sona ereceği daha derin ve daha radikal bir devrim gelir. Faşist bir darbe girişimine, acımasız bir devrimci karşı saldırıyla cevap veririz ve halk dediğin de böyle olmalı." dedi.

Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez, düzenlediği basın toplantısında Venezuelalı emekli askerlerin yanı sıra aralarında İsrailli ve Kolombiyalıların da bulunduğu yabancılardan oluşan ve 3 gruba ayrılan darbecilerin 23 - 24 Haziran’da yapmayı planladıkları darbenin başarısızlığa uğratıldığını duyurmuştu.

Rodriguez, darbecilerin bir grubunu Dominik Cumhuriyeti’nde yaşayan Venezuelalı emekli General Jose Baez Torrealba'nın yönettiğini ve bu grubun Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello'yu öldürmeyi amaçladıklarını öne sürmüştü.

Gruba ait telefon görüşmelerini ve video konferans kayıtlarını da paylaşan Rodriguez darbecilerden bazılarının gözaltında olduğunu kaydetmişti.