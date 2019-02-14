Venezuela'dan şok iddia: ABD'nin yardımlar kanserojen içeriyor!

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Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez bir televizyon programına yaptığı açıklamada, "Bu yardımların kanserojen madde içerdiği çeşitli bilimsel çalışmalar tarafından kanıtlanmıştır" dedi. ABD'nin bağış adı altında Venezuelalıları zehirleyeceğini iddia eden Başkan Yardımcısı, "Bu insani yardımla biyolojik silahlarını insanlarımız üzerinde kullanmak istediklerini söyleyebilirim" iddiasında bulundu.
Yapılmak istenen insani yardımları, "ucuz bir gösteri" ve "bir hakaret" olarak nitelendiren Rodriguez, aslında ABD'nin önderliğindeki muhalefet ve bölge hükümetlerinin Venezuela'nın yardımına ihtiyacı olduğunu belirtti.
OAS, CUMA GÜNÜ OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK
Amerikan Ülkeler Örgütü Daimi Konseyi (OAS),Venezuela'daki durumu analiz etmek için Cuma günü olağanüstü bir oturum çağrısında bulundu. Washington'daki OAS merkezinde gerçekleşecek toplantıda, 10 Ocak'ta alınan Juan Guaido'nun başkan olarak tanıma kararının takibine karar verilmesi bekleniyor.
GÖZALTI SAYISI 989'A ULAŞTI
Venezuela'da Ocak ayında başlayan protesto gösterileriyle beraber gözaltı sayısının 989'a ulaştığı açıklandı. Venezuela Ceza Forumu (ONG) tarafından yapılan açıklamada gözaltındakilerin 11'inin yaşının reşit olmadığı, 8'inin ise yerli halktan olduğu bildirildi.
MADURO TÜM DÜNYADAN DAYANIŞMA İSTEDİ
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün yine ülkesini askeri müdahaleyle tehdit ettiğini belirterek, "Tüm dünyanın dayanışmasını istiyorum." dedi.
Maduro, "Biz kimsenin kölesi, dilencisi, hizmetçisi değiliz. Biz, özgür kadın ve erkekleriz. İçimizde taşıdığımız bu haysiyet bizim en büyük şevkimiz ve memnuniyetimizdir." dedi.
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