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        Haberler Dünya Amerika Venezuela Devlet Başkanı Maduro canlı yayında WhatsApp'ı sildi | Dış Haberler

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro canlı yayında WhatsApp'ı sildi

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede bazı kesimlerin WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını gerekçe göstererek, bu uygulamayı canlı yayında sildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 05:43 Güncelleme: 07.08.2024 - 05:45
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        Maduro canlı yayında WhatsApp'ı sildi
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        Başkent Caracas'ta katıldığı özel bir televizyon yayınında, telefonun ekranını kameralara gösteren Maduro, WhatsApp uygulamasını resmen kaldırdı.

        Maduro, WhatsApp'tan asker ve polislerin yanı sıra toplum liderlerinin de tehdit edildiğini, bu sebeple halktan gönüllü ve kademeli olarak WhatsApp'ı silmesini istedi.

        AA'nın haberine göre; topluma çağrıda bulunan Maduro, "WhatsApp'tan kurtuldum. Venezuelalı aileler, gençler, yurtsever erkekler ve kadınlar, barış istiyor musunuz? WhatsApp'ı silin, çünkü tüm Venezuela'nın listesini Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına ve emperyalizme verdi. WhatsApp'a hayır. Telegram ve Wechat'ı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Maduro'nun sözleri stüdyoda bulunanlar tarafından "büyük" alkış aldı.

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        #Venezuela
        #Nicolas Maduro
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