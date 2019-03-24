Tarihinin en ciddi siyasi krizinin ikinci ayını dolduran Venezuela'da iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV),Devlet Başkanı Maduro’ya destek vermek ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun Özel Kalem Müdürü Roberto Marrero'nun "terörizmi teşvik etmek" suçundan gözaltına alınması dolayısıyla "terörizmi protesto etmek" için yürüyüş düzenledi.

Başkent Caracas'ın merkezindeki Morelos Meydanı'ndan Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve PSUV Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello’nun katılımı ile başlayan ve iktidar destekçisi sendikalar ile STK'ler tarafından da desteklenen yürüyüş, devlet başkanlığı sarayı Miraflores’in önünde düzenlenen mitingle son buldu.

AA'nın haberine göre; mitingde destekçilerine hitap eden Devlet Başkanı Nicolas Maduro, birkaç gün önce bütün bakanlarının istifasını istediği kabinesini kısa süre içinde açıklayacağını duyurdu ve mevcut bakanlarına teşekkür etti.

HÜKÜMET, BEYAZ EŞYALARI YENİLEYECEK

Venezuela’da 7 Mart’ta tüm ülkeyi karanlıkta bırakan ve "sabotaj" olarak değerlendirdiği elektrik kesintisine de değinen Maduro, Venezuelalıların kesinti dolayısıyla zarar gören beyaz eşyalarının hükümet tarafından yenileneceğini söyledi.

Maduro, yenilemenin herhangi bir aracı kuruluş olmadan direk hükümet tarafından sağlanacağını ve ülkede bir süre önce uygulamaya konan "Vatan Kartı" sahiplerinin bu değişikliklerden yararlanacağını kaydetti.

"BARIŞIN GARANTİSİ BİZİZ"

Maduro, muhalefet lideri Guaido'nun 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan ettiği mitinge ve muhalefetin ABD'nin Kolombiya'ya yolladığı "insani yardım" malzemelerini 23 Şubat'ta Venezuela'ya sokma girişimine de değindi.

Yaşananları "ABD Başkanı Donald Trump ve kuklalarının darbe girişimi" olarak niteleyen Maduro, "Trump'ın ve palyaçoların gücü elde etmek için giriştiği darbe girişimi çöktü. Savaştayız, kimse nöbeti bırakmayacak. Galibiz, mutluyuz, birlik içindeyiz ama gözlerimiz her zaman açık." ifadelerini kullandı.

Maduro, "Chavezci halk barışın, ülkenin egemenliğinin ve demokrasinin en büyük garantisidir. Bizim askeri ve sivil ittifakımız bu yürüyüşü yapmamızı sağladı." dedi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ayrıca muhalefetin, farklı Latin Amerika ülkelerinden suçluları getirerek ülkede karışıklık çıkarmayı hedeflediğini iddia etti. Maduro, sorumluların tamamının yakalanacağının ve adalete teslim edileceğinin altını çizdi.