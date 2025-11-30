Habertürk
        Venezuela, hava sahasına "koşulsuz" saygı gösterilmesi çağrısında bulundu

        Venezuela, hava sahasına "koşulsuz" saygı gösterilmesi çağrısında bulundu

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Venezuela hükümeti, ülkenin hava sahasına "koşulsuz saygı" gösterilmesi çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 05:50 Güncelleme: 30.11.2025 - 05:50
        Venezuela, hava sahasına "koşulsuz" saygı gösterilmesi çağrısında bulundu
        Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Venezuela hava sahasının Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) normlarıyla korunduğu hatırlatılarak bu alana "koşulsuz saygı" gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

        Açıklamada, 1944 tarihli Chicago Sözleşmesi’nin ilgili maddesine atıf yapılarak şunlar kaydedildi:

        "Her devletin, kendi topraklarını kapsayan hava sahası üzerinde münhasır ve mutlak egemenliğe sahip olduğu açıkça kabul edilmektedir. Bolivarcı Hükümet, Venezuela’nın hiçbir yabancı güçten gelen emirleri, tehditleri ya da müdahaleleri kabul etmeyeceğini bildirir. Venezuela kurumları dışında hiçbir otoritenin, ulusal hava sahasının kullanımına müdahale etmeye, engellemeye veya koşul koymaya yetkisi yoktur."

        ABD hükümetinin Venezuelalı göçmenlerin geri gönderilmesine yönelik uçuşları tek taraflı olarak askıya aldığına dikkat çekilen açıklamada, "ABD, bu uçuşları tek taraflı olarak durdurdu. Bu uçuşlar, Vatan’a Dönüş Planı kapsamında Venezuelalıların düzenli ve haftalık şekilde ülkelerine geri getirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyordu. Bugüne kadar 75 uçuş ile 13 bin 956 vatandaşımız ülkeye geri getirildi." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, ABD’nin askeri hareketliliğinin Karayipler ve Güney Amerika’nın kuzeyi için tehdit oluşturduğu belirtilerek, uluslararası toplumun, egemen devletlerin, Birleşmiş Milletler'in ve ilgili çok taraflı kuruluşların bu duruma karşı sessiz kalmaması çağrısı yapıldı.

        ABD’nin tehditlerine tepki gösterilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Venezuela, uluslararası hukukun ve halkımızın anti-emperyalist ruhunun verdiği tüm güçle, onur ve yasallık içinde yanıt verecektir. Ülkemiz, uluslararası hukukla korunan egemenliğini tüm hava sahasında eksiksiz şekilde kullanmaya devam edecektir. Venezuela’ya yönelik bu tehdit, kıtanın barışına ve halkımıza yöneltilmiş bir tehdittir. Özgürlük Kahramanı Simon Bolivar’ın mirasçısı olan halkımız galip gelecektir."

        ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm hava yolları, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları lütfen Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını göz önünde bulundurun." ifadesini kullanmıştı.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

