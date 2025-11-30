Venezuela, hava sahasına "koşulsuz" saygı gösterilmesi çağrısında bulundu

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Venezuela hava sahasının Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) normlarıyla korunduğu hatırlatılarak bu alana "koşulsuz saygı" gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, 1944 tarihli Chicago Sözleşmesi’nin ilgili maddesine atıf yapılarak şunlar kaydedildi:

"Her devletin, kendi topraklarını kapsayan hava sahası üzerinde münhasır ve mutlak egemenliğe sahip olduğu açıkça kabul edilmektedir. Bolivarcı Hükümet, Venezuela’nın hiçbir yabancı güçten gelen emirleri, tehditleri ya da müdahaleleri kabul etmeyeceğini bildirir. Venezuela kurumları dışında hiçbir otoritenin, ulusal hava sahasının kullanımına müdahale etmeye, engellemeye veya koşul koymaya yetkisi yoktur."

REKLAM

ABD hükümetinin Venezuelalı göçmenlerin geri gönderilmesine yönelik uçuşları tek taraflı olarak askıya aldığına dikkat çekilen açıklamada, "ABD, bu uçuşları tek taraflı olarak durdurdu. Bu uçuşlar, Vatan’a Dönüş Planı kapsamında Venezuelalıların düzenli ve haftalık şekilde ülkelerine geri getirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyordu. Bugüne kadar 75 uçuş ile 13 bin 956 vatandaşımız ülkeye geri getirildi." ifadelerine yer verildi.