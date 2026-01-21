Habertürk
        Haberler Ekonomi Enerji Venezuela, petrol satışından 300 milyon dolarlık gelir elde etti - Enerji Haberleri

        Venezuela, petrol satışından 300 milyon dolarlık gelir elde etti

        Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, petrol satışından ülkeye 300 milyon dolarlık gelir sağlandığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 08:23 Güncelleme: 21.01.2026 - 08:23
        Venezuela, petrol satışından 300 milyon dolarlık gelir elde etti
        Başkent Caracas’ta katıldığı bir etkinlikte devlet televizyonu VTV’ye açıklamalarda bulunan Rodriguez, Washington yönetiminin Venezuela’dan satın aldığı 500 milyon dolarlık petrol satışına değindi.

        Rodriguez, ham petrol satışından yapılan ilk ödemenin Venezuela Merkez Bankası’na ulaştığını belirterek, "İlk 500 milyon doların 300 milyonu ülkeye girdi. Piyasanın güçlendirilmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

        Enflasyon ve döviz piyasasındaki dalgalanmalara karşı önlemler aldıklarını dile getiren Rodriguez, ülkeye döviz girişinin süreceğini kaydetti.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington ile Caracas arasında 500 milyon dolar değerinde anlaşma imzalandığını duyurmuştu.

        Leavitt, 7 Ocak'taki açıklamasında ise Venezuela yönetimi üzerinde maksimum nüfuza sahip olduklarını savunmuş, "Geçici yönetimle yakın işbirliği içinde olmaya devam ediyoruz ve alacakları kararlar, ABD tarafından belirlenmeye devam edecek." ifadesini kullanmıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı bir açıklamada Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini duyurmuştu.

        Rodriguez, Meclis'te yemin etmişti

        ABD'nin ülkeye hava saldırılarıyla eş zamanlı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

        Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

        İstanbul merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu: 21 gözaltı

        İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 21 şüpheli yakalandı. Tefecilerin borcunu ödemesine rağmen iş adamanın elinden 3 daire, 1 dükkan, 1 arsa ile 15 aracını zorla aldıkları iddia edildi.

