        2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya gelecek. İlk hazırlık karşılaşmasında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ederek moral depolayan ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası öncesindeki son provasını Güney Amerika temsilcisi karşısında yapacak. Inter Miami CF Stadyumu'ndan oynanacak Venezuela-Türkiye maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgisi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Milli maç ne zaman? Venezuela-Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Venezuela-Türkiye maçı tarihi ve maç saati...

        Giriş: 02 Haziran 2026 - 21:00 Güncelleme:
        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki hazırlık sürecini Venezuela karşılaşmasıyla tamamlayacak. Kuzey Makedonya karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından teknik heyet ve futbolcular, Dünya Kupası öncesi son durumlarını görmek adına Venezuela mücadelesine odaklandı. Dünya Kupası D Grubu'nda yer alan milli takımın turnuva öncesinde kadrosu açıklandı. Peki, Venezuela-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

        TÜRKİYE-VENEZUELA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Venezuela-Türkiye maçı 6 Haziran Cumartesi gününü 7 Haziran Pazar gününe bağlayan gece saat 01.00'de oynanacak.

        TÜRKİYE-VENEZUELA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Inter Miami CF Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, ATV ekranlarından şifresiz canlı olarak yayınlanacak.

        14 Haziran Pazar 07:00 Türkiye - Avustralya

        20 Haziran Cumartesi 06:00 Türkiye - Paraguay

        26 Haziran Cuma 05:00 Türkiye - ABD

        TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI KADROSU

        Kaleciler:

        Altay Bayındır

        Mert Günok

        Uğurcan Çakır

        Savunmacılar:

        Abdülkerim Bardakcı

        Çağlar Söyüncü

        Eren Elmalı

        Ferdi Kadıoğlu

        Merih Demiral

        Mert Müldür

        Ozan Kabak

        Samet Akaydin

        Zeki Çelik

        Orta Sahalar:

        Hakan Çalhanoğlu

        İsmail Yüksek

        Kaan Ayhan

        Orkun Kökçü

        Salih Özcan

        Forvetler:

        Arda Güler

        Barış Alper Yılmaz

        Can Uzun

        Deniz Gül

        İrfan Can Kahveci

        Kenan Yıldız

        Kerem Aktürkoğlu

        Oğuz Aydın

        Yunus Akgün

        YER ALMAYAN İSİMLER

        Muhammed Şengezer

        Ersin Destanoğlu

        Atakan Karazor

        Ahmetcan Kaplan

        Mustafa Eskihellaç

        Yusuf Sarı

        Yusuf Akçiçek

        Aral Şimsir

        Demir Ege Tıknaz

        DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

        Turnuvada grup aşaması 11 Haziran ile 27 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak. Grup maçlarının ardından eleme turları başlayacak ve takımlar tek maç eleme sistemiyle yoluna devam edecek.

        Son 32 Turu: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026

        Son 16 Turu: 4 – 7 Temmuz 2026

        Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026

        Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026

        Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026

        Final: 19 Temmuz 2026 (New York / New Jersey)

        DÜNYA KUPASI MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?

        2026 FIFA Dünya Kupası, organizasyonun 23’üncü turnuvası olarak Kuzey Amerika’da futbolseverlerle buluşacak. Büyük turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Bu organizasyonla birlikte Dünya Kupası tarihinde ilk kez üç farklı ülke aynı anda turnuvayı birlikte düzenleme görevini üstlenmiş olacak.

        Balkondan düşerek ölen Türkan'ın düşme anı görüntüsü ortaya çıktı

        Ankara'da nişanlısıyla yaşadığı 7'nci kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in (30), düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, Türkan Biçer'in yaklaşık 1,5 dakika balkonda asılı kaldığı ve ardından aşağı düştüğü anlar yer aldı. (DHA)

        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Transferleri açıklamaya başlayacağım!"
        "Tahran-Washington arasındaki mesaj alışverişi kesintiye uğradı"
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Karısını odunla döverek öldürdü!
        Bugün Ne Oldu? 2 Haziran 2026 haberleri
        Türkan'ın ölümünde korkunç görüntü! Balkonda asılı kalıp düştü!
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        "Zamanımı alma, beni al!"
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde
