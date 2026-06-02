Milli maç ne zaman? Venezuela-Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya gelecek. İlk hazırlık karşılaşmasında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ederek moral depolayan ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası öncesindeki son provasını Güney Amerika temsilcisi karşısında yapacak. Inter Miami CF Stadyumu'ndan oynanacak Venezuela-Türkiye maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgisi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Milli maç ne zaman? Venezuela-Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Venezuela-Türkiye maçı tarihi ve maç saati...
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki hazırlık sürecini Venezuela karşılaşmasıyla tamamlayacak. Kuzey Makedonya karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından teknik heyet ve futbolcular, Dünya Kupası öncesi son durumlarını görmek adına Venezuela mücadelesine odaklandı. Dünya Kupası D Grubu'nda yer alan milli takımın turnuva öncesinde kadrosu açıklandı. Peki, Venezuela-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...
TÜRKİYE-VENEZUELA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Venezuela-Türkiye maçı 6 Haziran Cumartesi gününü 7 Haziran Pazar gününe bağlayan gece saat 01.00'de oynanacak.
TÜRKİYE-VENEZUELA MAÇI HANGİ KANALDA?
Inter Miami CF Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, ATV ekranlarından şifresiz canlı olarak yayınlanacak.
DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI
14 Haziran Pazar 07:00 Türkiye - Avustralya
20 Haziran Cumartesi 06:00 Türkiye - Paraguay
26 Haziran Cuma 05:00 Türkiye - ABD
TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI KADROSU
Kaleciler:
Altay Bayındır
Mert Günok
Uğurcan Çakır
Savunmacılar:
Abdülkerim Bardakcı
Çağlar Söyüncü
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Ozan Kabak
Samet Akaydin
Zeki Çelik
Orta Sahalar:
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökçü
Salih Özcan
Forvetler:
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün
YER ALMAYAN İSİMLER
Muhammed Şengezer
Ersin Destanoğlu
Atakan Karazor
Ahmetcan Kaplan
Mustafa Eskihellaç
Yusuf Sarı
Yusuf Akçiçek
Aral Şimsir
Demir Ege Tıknaz
Turnuvada grup aşaması 11 Haziran ile 27 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak. Grup maçlarının ardından eleme turları başlayacak ve takımlar tek maç eleme sistemiyle yoluna devam edecek.
Son 32 Turu: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
Son 16 Turu: 4 – 7 Temmuz 2026
Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026
Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026
Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026
Final: 19 Temmuz 2026 (New York / New Jersey)
DÜNYA KUPASI MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?
2026 FIFA Dünya Kupası, organizasyonun 23’üncü turnuvası olarak Kuzey Amerika’da futbolseverlerle buluşacak. Büyük turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Bu organizasyonla birlikte Dünya Kupası tarihinde ilk kez üç farklı ülke aynı anda turnuvayı birlikte düzenleme görevini üstlenmiş olacak.