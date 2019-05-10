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Venezuela’da bir milletvekili daha büyükelçiliğe sığındı

AA

Yüksek mahkemenin hukuki süreç başlattığı ve Kurucu Meclisin dokunulmazlıklarını kaldırdığı muhalif Ulusal Meclisin 7 milletvekilinden Americo De Grazia başkent Caracas'taki İtalya büyükelçiliğine sığındı. De Grazia, kendisi gibi İtalya büyükelçisinin evine kaçan Marianela Magallanes ve Arjantin büyükelçisinin evine giden Richard Blanco'nun ardından bu yola başvuran 3. milletvekili oldu

Venezuela

Venezuela’da başarısız darbe girişiminde rol aldığı için yargının hedefinde olan milletvekillerinden Americo De Grazia başkent Caracas’taki İtalya büyükelçisinin evine sığındı.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido’nun 30 Nisan’da bir grup askerle başarısızlıkla sonuçlanan askeri ve sivil kalkışma girişimine katılanlar, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) açtığı soruşturmalar ve Kurucu Meclisin (ANC) dokunulmazlıkları kaldırmasının ardından Caracas’taki büyükelçiliklere ve büyükelçilerin evlerine kaçmaya devam ediyor. 

TSJ’nin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istediği ilk 7 milletvekili arasındaki Americo De Grazia, gözaltına alınmamak için İtalya büyükelçisinin evine sığındığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. 

AA'nın haberine göre; De Grazia, “Uyuştucu kaçakçısı diktatörlüğün beni bir savaş ganimeti olarak almasına ve insanlığa karşı işlediği suçları için rehine olarak kullanmasına izin vermeyeceğim. İtalya’ya teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. 

Venezuelalıları, darbe girişimin düzenlendiği Altamira Köprüsüne çağıran De Grazia, hukuki süreçten kurtulmak için Marianela Magallanes’in ardından İtalya büyükelçisinin evine sığınan 2. vekil oldu. TSJ’nin hedefindeki diğer vekil Richard Blanco da dün Caracas’taki Arjantin büyükelçisinin evine kaçmıştı.

İtalya ve Arjantin büyükelçilerinin evine sığınan 3 AN milletvekilinin yanı sıra, darbe girişimin kilit ismi Leopoldo Lopez de Caracas'taki İspanya büyükelçisinin evinde bulunuyor. 

 

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