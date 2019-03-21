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Venezuela'da muhalifler bugün 2 saatliğine trafiği kilitleme girişiminde bulunacak. ABD destekli Venezuela muhalefeti, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guiado'nun 16 Mart'ta açıkladığı ve sivil itaatsizlik eylemleri içeren "Özgürlük Operasyonu" çerçevesinde yeni sokak eylemlerine başlıyor.
AN'nin basın biriminden paylaşılan yazılı açıklamada, Guaido tarafından ilan edilen söz konusu eylem planına işaret edilerek "Barışçıl, disiplinli ve organize" bir şekilde "Devlet başkanlığı gaspının bitirilmesi için" 16.00-18.00 saatleri arasında Venezuelalılardan otobüs durakları ve trafik ışıklarında toplanarak araç akışını durdurmaları çağrısı yapıldı.
AA'nın haberine göre; Guaido, 16 Mart'ta Carabobo kentinde taraftarları ile buluşmuş ve muhalefete kalıcı sokak eylemleri ile sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.
Venezuela'da ABD'nin desteğini alan Juan Guaido, 23 Ocak'ta başkent Caracas'ta düzenlenen mitingde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve ABD'nin yanı sıra birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini almıştı.
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