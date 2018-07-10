Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni için Türkiye'ye geldi. Maduro, hayranı olduğu Diriliş Ertuğrul dizisinin setini de ziyaret etmeyi ihmal etmedi.
Arabasını yol boyunca kendisi kullanan Maduro, dizideki "Alp" karakterleri tarafından at üstünde karşılandı.
Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabı Twitter üzerinden takipçilerine duyurdu.
Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Venezüella Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro, Diriliş Ertuğrul dizimizin setini ziyaret etti. Kendisi de Diriliş Ertuğrul hayranı olan Sayın Maduro'ya Türk mutfağının seçkin yemeklerinden ikram ettik.'' ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Kayı Bayrağı ve çift başlı kartal simgesinin bulunduğu yüzük ile çekildiği fotoğrafları paylaşan Devlet Başkanı Maduro'nun Diriliş Ertuğrul dizisinin sıkı takipçisi olduğunu bu vesileyle öğrenilmişti.
KILIÇ HEDİYE EDİLDİ
Yapımcı Mehmet Bozdağ da dizinin 65 ülkede yaklaşık 1,5 milyar seyirciye ulaştığının altını çizerek, şöyle konuştu:
"Setimiz her ne kadar tatilde olsa da onun (Nicolas Maduro) için güzel bir atmosfer kurduk. Geldi bizimle beraber yemek yedi, ziyaret etti ve gerçekten diziyi hayranlık derecesinde seyrediyor. Neredeyse hiçbir sahneyi kaçırmamış, bu da bizi mutlu etti. Her şeyden evvel bizim kahraman ecdadımızın hikayesinin dünyanın dört bir yanında bu kadar sevilerek izleniyor olması, bize hem yaptığımız iş hususunda, hem de gelecek perspektifimiz noktasında, nasıl hareket etmemiz gerektiği hususunda yol haritası belirliyor."
Bu tip olayların kendilerini motive ettiğini vurgulayan Bozdağ, "Marifet iltifata tabidir ve her şeyden önemlisi şu; bir medeniyetin, Osmanlı’nın hikayesini anlatıyoruz. Bu öyle güzel, güçlü, kutsal bir hikaye ki dünyanın dört bir yanında bütün gönüllere sirayet edebiliyor. Beni mutlu eden bu. Anlatma gayemiz bu, hikaye yapma gayemiz bu. Herhangi bir dizi yapsaydım ve bu kadar ilgi görseydi, bu kadar mutlu olur muydum derseniz; olmazdım. Çünkü 'Diriliş Ertuğrul' bir dizinin ötesinde bir şey, bir ruh, bir mefkure, bir hayal ve dünyaya bir mesajı var. Bu mesaj da her gönülde yer buluyor." ifadelerini kullandı.
Venezuela kabinesinde 6 bakanın da eşlik ettiği Nicolas Maduro'ya, ziyaretin ardından bir kılıç hediye edildi ve Maduro, dizi setinden yine kendi kullandığı araçla ayrıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.