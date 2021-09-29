Yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer'ın oturduğu Venom: Zehirli Öfke filminin senaryosu Scott Rosenberg, Jeff Pinkner, Kelly Marcel tarafından kaleme alınmış.

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİ KONUSU NE ?

Eddie, Anne ile birlikte güzel bir hayat geçirir. Eddie bir gün "Carlton Drake" kafayı takar. Eddie röportaj yaparken Carlton'a önemli olan sorular sorar. Carlton cevap vermeyince Eddie onu sinirlendirir ve Eddie işinden olur ve sevgilisini kaybeder. Aradan 8 ay geçtikten sonra bir gün Dr. Dora Skirth, Eddie ulaşmaya çalışır. Carlton'un kötü işler yaptığına dair ikna etmeye çalışır. Eddie başta inanmaz ama sonra intikam almak ister. Laboratuvara giderler ve Eddie'nin sokak arkadaşı Maria'yı kaçırmışlardır ve simbiyot Venom onun vücuduna geçmiştir. Eddie Maria'yı kurtarmak isterken Venom Eddie'nin vücuduna geçer.

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE OYUNCUARI TAM KADRO

Tom Hardy - Eddie Brock / Venom

Michelle Williams - Ann Weying

Riz Ahmed - Carlton Drake / Riot

Scott Haze - Roland Treece

Reid Scott - Dr. Dan Lewis

Jenny Slate - Dr. Dora Skirth

Michelle Lee - Donna Diego