Yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer'ın oturduğu Venom: Zehirli Öfke filminin senaryosu Scott Rosenberg, Jeff Pinkner, Kelly Marcel tarafından kaleme alınmış.
VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİ KONUSU NE ?
Eddie, Anne ile birlikte güzel bir hayat geçirir. Eddie bir gün "Carlton Drake" kafayı takar. Eddie röportaj yaparken Carlton'a önemli olan sorular sorar. Carlton cevap vermeyince Eddie onu sinirlendirir ve Eddie işinden olur ve sevgilisini kaybeder. Aradan 8 ay geçtikten sonra bir gün Dr. Dora Skirth, Eddie ulaşmaya çalışır. Carlton'un kötü işler yaptığına dair ikna etmeye çalışır. Eddie başta inanmaz ama sonra intikam almak ister. Laboratuvara giderler ve Eddie'nin sokak arkadaşı Maria'yı kaçırmışlardır ve simbiyot Venom onun vücuduna geçmiştir. Eddie Maria'yı kurtarmak isterken Venom Eddie'nin vücuduna geçer.
VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE OYUNCUARI TAM KADRO
Tom Hardy - Eddie Brock / Venom
Michelle Williams - Ann Weying
Riz Ahmed - Carlton Drake / Riot
Scott Haze - Roland Treece
Reid Scott - Dr. Dan Lewis
Jenny Slate - Dr. Dora Skirth
Michelle Lee - Donna Diego
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