Vera Konsept halka arz talep toplama başladı! Vera Konsept halka arz kaç lot verir, hangi bankalar var?
Vera Konsept halka arz talep toplama işlemleri başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz hisse fiyatı 15,78 TL olarak belirlendi. Bu noktada yatırımcıların gözleri "Vera Konsept kaç lot verir, hangi bankalar var?" sorularına çevrildi. İşte, Vera Konsept GYO halka arz tarihleri...
Vera Konsept GYO halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Hisselerin tamamının satılması halinde halka açıklık oranı yüzde 26.8 olacak. 18 Ekim itibarıyla başlayan talep toplama süresinde Vera Konsept halka arzın hangi bankalarda olacağı merak ediliyor. Peki, Vera Konsept halka arz hangi bankalarda ve kaç lot verir? İşte, konuya ilişkin detaylar...
VERA KONSEPT HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Vera Konsept GYO halka arzda 55 milyon TL nominal değerli paylar 15,78 TL’den satışa sunulacak. Böylece şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 867 milyon TL olacak.
VERA KONSEPT TALEP TOPLAMA TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Vera Konsept halka arzında talep toplama işlemleri 18-19-20 Ekim 2023 tarihlerinde alınacak.
VERA KONSEPT GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR?
Vera Konsept halka arzda satılacak paylar bireysel yatırımcıya eşit dağıtılacak. Bireysel yatırımcıya tahsis edilen payların olası katılımcı sayısına göre dağıtım miktarları şöyle olacak:
2 milyon katılımcı: 19 lot (300 TL)
2,3 milyon katılımcı: 17 lot (268 TL)
2,5 milyon katılımcı: 15 lot (237 TL)
2,8 milyon katılımcı: 14 lot (221 TL)
3,1 milyon katılımcı: 12 lot (189 TL)
3,5 milyon katılımcı: 11 lot (174 TL)
3,8 milyon katılımcı: 10 lot (158 TL)
4,1 milyon katılımcı: 9 lot (142 TL)
VERA KONSEPT HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Galata Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
VERA KONSEPT GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Talep toplama sürecinin sona erip sonuçların açıklanmasının ardından Borsa İstanbul'da işlem görecek olanVera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin katılım endeksi şartlarını karşıladığı öğrenildi.