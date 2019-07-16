Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, geçen yılın haziran ayında 25.6 milyar lira olan bütçe açığı bu yıl 12.1 milyar lira oldu. Geçen yıl ocak-haziran döneminde 46.1 milyar lira olan bütçe açığı da bu yılın aynı döneminde 78.6 milyar liraya yükseldi. Yılsonu bütçe açığı hedefi 80.6 milyar lira seviyesinde bulunuyor.

Haziran ayında bütçe gelirleri yüzde 7.6, vergi gelirleri ise yüzde 5 oranında arttı. Bütçe giderleri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.5 oranında azaldı.

VERGİ GELİRLERİNDE CANLANMA

Haziran ayında gelir vergisi yüzde 24.4 artışla 9.6 milyardan 12 milyar liraya, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 17.6 artışla 4.5 milyardan 5.3 milyar liraya, banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yüzde 38.7 artışla 1.3 milyardan 1.9 milyar liraya çıktı. Özel tüketim vergisi de yüzde 8.8 artarak 11.2 milyardan 12.1 milyar liraya yükseldi.

Yılın ilk altı aylık döneminde vergi gelirlerindeki artış sadece yüzde 4.4 olarak gerçekleşti ve yüzde 15.7 oranındaki enflasyonun dörtte biri düzeyinde kaldı. En büyük vergi kalemlerinden özel tüketim vergisi 6 aylık dönemde yüzde 4.2 azalarak 67.7 milyardan 64.8 milyara geriledi. Dahilde alınan KDV yüzde 14.7 azalarak 29.5 milyardan 25.2 milyara düştü.

İthalde alınan KDV gelirleri ise yüzde 4.6 artışla 55.4 milyardan 57.9 milyar liraya yükseldi.

Altı aylık dönemde bütçenin daha fazla açık vermesini, Merkez Bankası’ndan aktarılan 37 milyar liralık kâr payı önledi. Bu sayede vergi dışı gelirler 6 aylık dönemde yüzde 83.2 artışla 44.7 milyardan 81.9 milyar liraya çıktı.

TBMM’deki torba yasa teklifinin yürürlüğe girmesiyle Merkez Bankası’nın 46 milyar liralık birikmiş ihtiyat akçesi önümüzdeki haftalarda bütçeye aktarılacak.